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    被嗆拿錢辦事 四叉貓怒揭PTT帳號「雙標」護航台北市府

    四叉貓（圖右）再度發文揭發PTT「大搞雙標」護航北市府的「雙標樣本」，不滿地說該PTT帳號批他沒用同樣標準監督民進黨政府，還質疑他拿錢辦事。（資料照）

    四叉貓（圖右）再度發文揭發PTT「大搞雙標」護航北市府的「雙標樣本」，不滿地說該PTT帳號批他沒用同樣標準監督民進黨政府，還質疑他拿錢辦事。（資料照）

    2022/06/14 18:45

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府「網軍」疑雲延燒，近日接連揪出北市府員工「上班玩PTT」的網紅「四叉貓」，再度發文揭發PTT「大搞雙標」護航北市府的「雙標樣本」，他不滿地說，該PTT帳號批他沒用同樣標準監督民進黨政府，還質疑他拿錢辦事，讓他覺得啼笑皆非。

    「今日雙標樣本。」四叉貓今在臉書貼文指出，去年12月7日PTT上出現一篇《[爆卦] 國發會ip的卦》的文章，內容是討論「117.56.178.80」這組IP，這篇文當時被推爆，雖然情報量不多，但許多網友直指該IP是民進黨養的「國家級網軍」，紛紛留言怒譙，還有一個「tXXXX」帳號大罵「綠色共產黨無誤」。

    四叉貓說，過了半年，這組IP被查出是來自於台北市政府，該內容也被肉搜出來是北市觀傳局宋承恩張貼，但這個「tXXXX」帳號卻在13日他所發的文章底下留言嗆聲，質疑他沒有用同樣的標準監督綠營政府，「甚至說我拿錢辦事？」讓他覺得莫名奇妙。

    網友見狀也諷刺「又有人要被肉搜出來是市府員工了嗎？」、「4%仔都和柯文哲一個樣 死不認錯，死不改錯，死要面子。」、「現在整個八卦版都是這種人 查不完耶」、「又來一個？4%果然沒有腦」、「前面已經示範過了...還是有勇士要出來讓貓不開心...數位貂嬋妳就讓他們一個痛快吧」、「用蠢人當網軍就是這樣妖飽吵，反映出寄生黨的特色」。

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