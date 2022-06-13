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    北市網軍案》苗博雅出招！要公務員念推文 四叉貓笑：有夠兇殘

    涉及網軍爭議的台北市府會展基金會員工林宜民（站立者）、交通局科長林育生（前排由左至右）、新工處幫工程司黃彥翔、觀傳局科員宋承恩、秘書處員工陳柏瑞等今均列席備詢。（記者鄭名翔攝）

    涉及網軍爭議的台北市府會展基金會員工林宜民（站立者）、交通局科長林育生（前排由左至右）、新工處幫工程司黃彥翔、觀傳局科員宋承恩、秘書處員工陳柏瑞等今均列席備詢。（記者鄭名翔攝）

    2022/06/13 18:26

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府「網軍」疑雲持續延燒，台北市議會財政建設委員會今針對「PTT發文事件調查」進行專案報告，涉及於公務時段在PTT發表與公務無關的交通局科長林育生等人均列席備詢，台北市議員苗博雅當場要求林育生唸出曾發出的某篇推文，讓網紅四叉貓忍不住笑說，苗博雅「有夠兇殘的」。

    據市府調查報告，林育生以帳號Kuloda於上班時段發表345篇文章、5萬多則推文，行為違反公務員服務法，文章內容還涉及選舉議題，違反公務人員行政中立法，予以記過1次；苗博雅再揭露，林育生近半年天天都上PTT，發文內容批路權團體「噁心」、「害死人的路權仔」，她也拿出一篇PTT交通事故新聞文章截圖，給林育生「言論自由」，要林育生公開唸出自己的推文。

    對此，四叉貓在臉書笑說，苗博雅有夠兇殘的，直接叫公務員把他們的推文內容在台北市議會唸出來，「公開處刑！！！最羞恥的是結尾唸出『呵呵』」。網友見狀也笑說「公開念出來曝光更高，kpi可能分數更好！也許很感恩阿苗捏！」、「今日最好看」、「網軍治市 會有呵呵」、「哈哈，阿苗真的很狠，但是我喜歡」、「欣賞、精彩、愉悅」。

    台北市議會財政建設委員會今針對「PTT發文事件調查」進行專案報告，涉及於公務時段在PTT發表與公務無關、甚至具政治攻擊言論等包括會展基金會員工林宜民、觀傳局科員宋承恩、交通局科長林育生、新工處幫工程司黃彥翔、秘書處員工陳柏瑞等均列席備詢。

    苗博雅拿出一篇PTT交通事故新聞文章截圖，給林育生「言論自由」，要他公開念出自己的推文。（圖取自台北市議會網站）

    苗博雅拿出一篇PTT交通事故新聞文章截圖，給林育生「言論自由」，要他公開念出自己的推文。（圖取自台北市議會網站）

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