北市網軍案》苗博雅出招讓柯文哲氣炸 馮光遠讚台灣民主新里程碑

台北市議員苗博雅反駁柯文哲指控，強調邀請台北市交通局科長林育生當眾朗讀上班時間在網路上發表的政治攻擊、攻擊他人的言詞，全程公開，現場無任何議員訕笑、羞辱，均是理性討論市政，批柯文哲是認知作戰、帶風向，「見笑轉生氣」。（記者田裕華攝）

2022/06/14 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府「網軍」疑雲延燒，議員苗博雅昨（13）日要求市府交通局科長林育生朗誦自己於PTT上的推文，讓市長柯文哲暴怒，痛批此舉是羞辱、把公務員當作秀工具，苗博雅則反批柯文哲的指控是「認知作戰」、「帶風向」，「見笑轉生氣」。對此，作家馮光遠大讚，苗博雅追問「刀刀見骨」，真是台灣民主新里程碑。

苗博雅昨於議會的「PTT發文事件調查」專案報告上，要求於上班時段上PTT的林育生朗誦自己曾PO上網的攻擊性留言，柯文哲今大動作暴怒，發表聲明，轟苗博雅此舉極盡訕笑羞辱，把國家公務員當議員作秀工具；苗博雅則反駁，請林育生朗讀上班時間在網路上發表的政治攻擊、攻擊他人的言詞，全程公開，現場無任何議員對公務員訕笑、羞辱，均是理性討論市政，批柯文哲的指控是「認知作戰」、「帶風向」，「見笑轉生氣」。

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對此，馮光遠今在臉書發文表示，「台灣民主新里程碑，出現在苗博雅質詢柯文哲市府一群不肖公務員的直播上」，他稱讚苗博雅充分的準備、刀刀見骨的追問，邏輯清楚的開展，「讓柯文哲的徒眾們倉皇失措、瞠目結舌、面面相覷，不但讓柯痞的真面目另類呈現，也讓我們對太陽花這一代年輕政治人物更具信心」。

台北市長柯文哲今暴怒，批市議員苗博雅要求市府科長朗誦自己在PTT上的推文，是訕笑羞辱、把公務員當作秀工具。（記者劉信德攝）

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