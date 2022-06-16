打臉柯文哲會「保護員工」 前攝影官怒嗆：餘生將力阻柯P總統夢

柯文哲14日大動作對外聲明，言詞激憤「我非常生氣」，怒批議員不可將公務員叫到議會念出PO文，並還極盡訕笑羞辱，此違反比例原則，轟「國家公務員不是議員作秀工具」。（資料照）

2022/06/16 18:34

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府「網軍」疑雲延燒，議員苗博雅日前於議會專案報告上，要求交通局科長林育生朗誦其PTT留言，讓市長柯文哲氣得痛批此舉是羞辱、把公務員當作秀工具，還稱自己要站出來保護員工。對此，柯文哲前攝影官「金牌霖」潘俊霖發文打臉柯文哲的說法「去你X的雙標市長」，還嗆自己會「用餘生阻止柯文哲競選總統」。

苗博雅13日在議會的「PTT發文事件調查」專案報告上，要求市府交通局科長林育生朗誦自己於PTT上的推文，讓柯文哲暴怒大動作對外聲明，痛批苗極盡訕笑羞辱，轟「國家公務員不是議員作秀工具」，還稱「若今天不站出來保護員工，自己不配做他們長官」。

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對此，潘俊霖氣得在臉書發文怒批柯文哲「我忍不住想罵髒話，去你X的雙標市長」，他表示，他2019年為了柯文哲與民眾黨打選戰非常拚命，從二樓摔下來送台大醫院急診完繼續帶傷工作，「換來的是你們內部洩漏我個資給網軍霸凌嘲笑我」，他質問柯文哲，「你說過那一句話保護我？」

潘俊霖不滿地說，柯文哲除了抱怨他在高雄市長補選時火力全開，一個人把民眾黨打成4%以外，「有出來指責制止過你的網軍嗎？」、「很多熟識的人跟你說不該這樣對待我時，你是如何切割我的？」他直球對決柯文哲「敢不敢對質公開訊息」。

潘俊霖也用「柯語錄」反嗆柯文哲，「政治很簡單，找回良心而已啦」，更嗆柯「敢不敢順便公開當初你們抹黑我開兩個假帳號的調查報告」。

潘俊霖事後又發文，貼出到柯文哲臉書的留言截圖，表示不知道該如何形容自己的憤怒，「就算會再被他們嘲諷，我還是要勇敢的去留言，沒有真相，沒有道歉」，他更強調，自己會用「餘生阻止柯文哲競選總統」。

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