為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    打臉柯文哲會「保護員工」 前攝影官怒嗆：餘生將力阻柯P總統夢

    柯文哲14日大動作對外聲明，言詞激憤「我非常生氣」，怒批議員不可將公務員叫到議會念出PO文，並還極盡訕笑羞辱，此違反比例原則，轟「國家公務員不是議員作秀工具」。（資料照）

    柯文哲14日大動作對外聲明，言詞激憤「我非常生氣」，怒批議員不可將公務員叫到議會念出PO文，並還極盡訕笑羞辱，此違反比例原則，轟「國家公務員不是議員作秀工具」。（資料照）

    2022/06/16 18:34

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府「網軍」疑雲延燒，議員苗博雅日前於議會專案報告上，要求交通局科長林育生朗誦其PTT留言，讓市長柯文哲氣得痛批此舉是羞辱、把公務員當作秀工具，還稱自己要站出來保護員工。對此，柯文哲前攝影官「金牌霖」潘俊霖發文打臉柯文哲的說法「去你X的雙標市長」，還嗆自己會「用餘生阻止柯文哲競選總統」。

    苗博雅13日在議會的「PTT發文事件調查」專案報告上，要求市府交通局科長林育生朗誦自己於PTT上的推文，讓柯文哲暴怒大動作對外聲明，痛批苗極盡訕笑羞辱，轟「國家公務員不是議員作秀工具」，還稱「若今天不站出來保護員工，自己不配做他們長官」。

    對此，潘俊霖氣得在臉書發文怒批柯文哲「我忍不住想罵髒話，去你X的雙標市長」，他表示，他2019年為了柯文哲與民眾黨打選戰非常拚命，從二樓摔下來送台大醫院急診完繼續帶傷工作，「換來的是你們內部洩漏我個資給網軍霸凌嘲笑我」，他質問柯文哲，「你說過那一句話保護我？」

    潘俊霖不滿地說，柯文哲除了抱怨他在高雄市長補選時火力全開，一個人把民眾黨打成4%以外，「有出來指責制止過你的網軍嗎？」、「很多熟識的人跟你說不該這樣對待我時，你是如何切割我的？」他直球對決柯文哲「敢不敢對質公開訊息」。

    潘俊霖也用「柯語錄」反嗆柯文哲，「政治很簡單，找回良心而已啦」，更嗆柯「敢不敢順便公開當初你們抹黑我開兩個假帳號的調查報告」。

    潘俊霖事後又發文，貼出到柯文哲臉書的留言截圖，表示不知道該如何形容自己的憤怒，「就算會再被他們嘲諷，我還是要勇敢的去留言，沒有真相，沒有道歉」，他更強調，自己會用「餘生阻止柯文哲競選總統」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新聞360》查網軍=文字獄？苗博雅轟柯：見笑轉生氣
    2022/06/15 20:30

    新聞360》查網軍=文字獄？苗博雅轟柯：見笑轉生氣
    北市網軍案》苗博雅出招讓柯P氣炸 馮光遠讚台灣民主新里程碑
    2022/06/15 06:34

    北市網軍案》苗博雅出招讓柯P氣炸 馮光遠讚台灣民主新里程碑

    小腿痠麻、浮腫？打造腿模這招有解
    被嗆拿錢辦事 四叉貓怒揭PTT帳號「雙標」護航台北市府
    2022/06/14 18:45

    被嗆拿錢辦事 四叉貓怒揭PTT帳號「雙標」護航台北市府
    北市網軍案》苗博雅出招！要公務員念推文 四叉貓笑：有夠兇殘
    2022/06/13 18:26

    北市網軍案》苗博雅出招！要公務員念推文 四叉貓笑：有夠兇殘

    S-HMO串聯左右學習網絡 加速寶寶學習力
    不是網軍？ 要各部門「結算KPI」 台北市府解釋遭四叉貓酸回
    2022/06/07 20:58

    不是網軍？ 要各部門「結算KPI」 台北市府解釋遭四叉貓酸回
    揪網軍被疑「國家機器餵資料」 四叉貓嗆：難怪只能當DJ柯粉
    2022/06/07 00:07

    揪網軍被疑「國家機器餵資料」 四叉貓嗆：難怪只能當DJ柯粉
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播