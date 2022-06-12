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    同台多國議員 范雲分享台灣「開放國會」經驗

    在哥本哈根舉行的「開放國會」會議上，民進黨立委范雲（右）向多國國會議員分享台灣「開放國會」的經驗。（范雲辦公室提供）

    在哥本哈根舉行的「開放國會」會議上，民進黨立委范雲（右）向多國國會議員分享台灣「開放國會」的經驗。（范雲辦公室提供）

    2022/06/12 05:54

    〔記者陳政宇、楊丞彧／台北報導〕哥本哈根民主高峰會10日閉幕，當地接著舉辦「開放國會」活動，民進黨立委范雲11日向多國國會議員分享台灣「開放國會」的經驗。范雲強調，開放國會的下一步，必須由公民社會和政治緊密合作；唯有讓選舉真正公共化、創造公民參與政治的平等機會，才能深化民主，「台灣正在往正確的道路前進」。

    范雲11日在丹麥哥本哈根開放國會活動上，與瑞典、科索沃、拉脫維亞等國國會議員同台報告，向國際分享台灣開放國會的經驗，以及對未來國會樣貌的期許；現場也有丹麥的代表出席。她也透露，主辦單位美國國際民主協會（NDI）因擔心遭中共干擾，要求代表報告者事前必須保密。

    范雲說明，開放政府夥伴關係聯盟（Open Government Partnership，OGP）為開放政府定義了四項核心價值，包括透明、參與、可靠及包容。根據台灣經驗，實踐這些價值的關鍵，就是落實平等參政機會的選舉制度。

    針對台灣的平等參政機會，范雲認為，雖然女性參政已有顯著提升，但選舉公共化尚待努力。在婦女團體的努力倡議下，2005年成功在修憲時納入不分區立委女性保障名額，當時她自己就是婦女新知基金會參政組負責人。而台灣國會的立委女性比例，因此從1995年的14%，提升到現在2022年的42.5%，不僅在亞洲居冠，更高於美國、英國、德國、澳洲等國家。

    然而，范雲也提到，在台灣選舉所費不貲，從選舉、造勢、動員的花費，到登記參選的選舉保證金，皆遠高過於國際平均。她以立委選戰為例，在台灣要打一場成功的立委選戰，常得花費100萬至300萬美元，甚至更高。

    范雲表示，許多所得比台灣高的國家，如英國、澳洲、紐西蘭等，國會議員參選保證金都比台灣還要低得許多。而她也曾以召開公聽會、提議法律修正案、提請大法官釋憲等方式，希望能降低高額競選花費、選舉保證金帶來的經濟門檻。

    因此，范雲主張，「開放國會」的終極目標，就是為多元組成、缺乏資源的年輕人，創造更友善、更可近的政治環境。唯有如此，下一代才能有平等的機會參與國會、參與政治。

    「沒有公民社會，就沒有台灣今天的民主」，范雲說，過去台灣民主及開放國會所達成的里程碑，很大一部分歸功於公民社會、民間團體的努力。若沒有這些付出，台灣的民主不會有今天的樣貌，甚至也不會有今年立院代表團受邀參與哥本哈根民主高峰會。

    范雲提到，她的政治生涯從2020年開始，而在此之前，其實一直都是民間團體和倡議組織的一份子。開放國會的下一步，必須由公民社會和政治緊密的合作，唯有讓選舉真正公共化、創造公民參與政治的平等機會，才能深化民主。

    最後，范雲強調，她有信心，台灣正在往正確的道路前進；而她也會繼續努力深化台灣民主，實踐對所有人都「開放國會」的目標。

    在哥本哈根「開放國會」會議上，各國國會議員與代表合影，第一排中間為美國國際民主協會（NDI）會長米德偉（Derek Mitchell），以及我國立委范雲（左2）、謝衣?（左1）、王婉諭（右2）、林昶佐（右3）及邱臣遠。（范雲辦公室提供）

    在哥本哈根「開放國會」會議上，各國國會議員與代表合影，第一排中間為美國國際民主協會（NDI）會長米德偉（Derek Mitchell），以及我國立委范雲（左2）、謝衣?（左1）、王婉諭（右2）、林昶佐（右3）及邱臣遠。（范雲辦公室提供）

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