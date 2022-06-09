與台灣立委相見歡 哥本哈根市長曝談兩議題

由無黨籍立委林昶佐擔任團長的「立法院開放國會暨哥本哈根民主高峰會訪團」8日拜訪丹麥首都哥本哈根市政廳，由哥本哈根市議員王海蒂帶領導覽，並由我國駐丹麥代表李翔宙陪同。左起為李翔宙、王婉諭、謝衣鳯、王海蒂、范雲、林昶佐、邱臣遠。（王婉諭辦公室提供）

2022/06/09 06:00

〔記者楊丞彧／台北報導〕由無黨籍立委林昶佐擔任團長的「立法院開放國會暨哥本哈根民主高峰會訪團」8日抵達丹麥後，馬不停蹄展開拜會行程，第一站拜訪丹麥首都哥本哈根市政廳，與就業及融合市長路特肯（Jens-Kristian Lütken）會面。路特肯在Instagram上透露，他接待了來自台灣的國會議員訪問團，討論了自由與民主在世界各地所承受的壓力，以及台灣與丹麥在綠色轉型合作的機會。

根據時代力量立委王婉諭辦公室提供之新聞稿指出，台灣立法院今年首度受邀參加民主聯盟基金會所主辦的2022哥本哈根民主高峰會，立法院跨黨派立法委員王婉諭、林昶佐、范雲、謝衣鳯、邱臣遠首日抵達後，由哥本哈根市議員王海蒂帶領導覽哥本哈根市政廳，並在駐丹麥代表李翔宙陪同下，與哥本哈根市長路特肯會面。

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路特肯強調，丹麥和台灣都是自由民主陣營的重要夥伴，尤其是在這幾年中國崛起，以及烏俄戰爭的所造成的國際局面影響之下，民主陣營的夥伴應該團結一致。

路特肯也提到，對於台灣的科技產業、科技教育以及其連結十分嚮往，他認為台灣的科技產業在世界中佔有非常重要的一席之地，也為全球的產業提供不可或缺的技術資源。

對於近年Covid-19疫情所造成全球的邊境封鎖，路特肯表示非常遺憾還無法造訪台灣，希望未來台灣邊境開放後能夠訪問台灣，並進行科技及教育相關的技術交流。訪團五位立委也於會後邀請路特肯未來訪台交流，期望台灣與丹麥兩國無論在民主政治上、或是科技、綠能產業上能有更多合作的機會。

王婉諭則對於丹麥發展已久的綠能產業十分感興趣，並詢問丹麥如何扶植綠能產業。路特肯對此表示，丹麥發展綠能經過長久的耕耘。由於丹麥各項基礎設施均已完善，所以現在政府並不特別針對綠能產業做政策上的補助，而是透過市場機制擴大產業的發展。

王婉諭也期待，台灣未來能與丹麥進行更多能源政策及產業技術的交流，讓台灣逐漸走向綠色能源的發展。

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