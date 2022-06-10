搖滾民主高峰會！ 林昶佐一句話征服全場

哥本哈根民主高峰會9日、10日兩日於丹麥舉行，無黨籍立委林昶佐（右2）也獲邀於10日下午的會議與談，與各國分享台灣對抗中國的數位新興極權主義之經驗。（擷取自哥本哈根民主高峰會直播）

2022/06/10 22:47

〔記者楊丞彧／台北報導〕哥本哈根民主高峰會9日、10日兩日於丹麥舉行，蔡英文總統今（10）日以視訊方式致詞外，無黨籍立委林昶佐也獲邀於10日下午的會議與談，與各國分享台灣對抗中國的數位新興極權主義之經驗。被主持人是否擔心因為抗中而遭受人身威脅，林昶佐不諱言地說：「我不敢說我不怕，但是我們參與國家的決策，必須做對的事情。」此言一出，立刻獲得全場觀眾如雷掌聲，也讓主持人大讚。

哥本哈根民主高峰會自2018年起由民主聯盟基金會（AOD）主辦，目標在於串連全球民主國家、推動民主深化，是歐洲重要的國際論壇。今年林昶佐獲邀以「Member of Parliament, Taiwan（台灣國會議員）」的正式身份出席，為我國立法委員首度獲邀與談。

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主持人為丹麥中國評論協會主席、丹麥首都圈市議員侯登（Thomas Rohden），開場就介紹林昶佐是台灣國會議員，也是知名的搖滾明星。林昶佐談到，台灣作為獨裁中國擴張的第一線，長期受到中國在各種層面滲透與影響，台灣也許沒有「最好的應對方式」，但期待能與國際分享經驗、積極交流，合作應對這全球民主陣營的共同威脅。

林昶佐表示，台灣在政治、經濟、文化等各層面一直遭到中國試圖滲透與影響。他分享台灣國會過去幾年來因應中國滲透的相關修法，包括通過「國安五法」的修正以及「反滲透法」的立法；經濟方面，也針對關鍵技術增設相關核心人員赴中國的許可審查機制，以及對中國政治性機關或機構的資金繞道第三地、偽裝成其他國家的資金，加強審查與管控。

林昶佐進一步提到，雖然台灣有長年被中國打壓、滲透的經驗，但也尚未有「最好的應對方式」。台灣會持續積極與各國交流，學習從行政與立法等不同層面措施來進行調整與變革，與民主陣營一起合作面對持續進化的新興威權主義。

主持人詢問，國際社會應該如何支持台灣的時候，林昶佐強調，除了希望各國持續支持台灣加入國際組織外，也希望各國政府能解除與台灣政府交往的諸多限制，讓台灣與國際社會的關係更穩定而永續。

最後，主持人也問到，是否擔心因為抗中而遭受人身威脅。林昶佐表示，的確有些親中極端團體在台灣攻擊意見不同的人，甚至是香港的民主人士，而他也曾經收到生命威脅的訊息。林昶佐不諱言地說：「我不敢說我不怕，但是我們參與國家的決策，必須做對的事情」。此話一出，全場觀眾響起如雷掌聲。

會後，包括丹麥前總理拉斯穆森、丹麥國會友台小組艾爾巴克（Uffe Elbaek）、烏克蘭與會者、印度國會議員等與會者，都前來跟林昶佐致意，表達對台灣的支持，林昶佐也邀請他們訪問台灣。

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