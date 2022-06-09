參與哥本哈根民主高峰會 林昶佐點出「以台灣之名」意義重大

哥本哈根民主高峰會今（9）日開幕，無黨籍立委林昶佐（右）和丹麥首都圈市議員侯登（左）交換對區域政治現況的看法，與國際社會可以扮演的角色。（取自林昶佐臉書）

2022/06/09 22:04

〔記者楊丞彧／台北報導〕哥本哈根民主高峰會今（9）日開幕，我國總統蔡英文將於台灣時間10日晚間以視訊發表「台灣：全球民主聯盟不可或缺的夥伴」主題演說，無黨籍立委林昶佐也獲邀於同日前一場次「對抗中國威權之國會觀點」與烏干達、德國和印度等國會議員與談。林昶佐點出，無論是蔡總統或是他，都是以「台灣總統、台灣國會議員」的正式身分與會並發言，對台灣而言，在提升國際社會的能見度以及國際社會對台灣的重視，都非常重要。

由無黨籍立委林昶佐擔任團長的「立法院開放國會暨哥本哈根民主高峰會訪團」8日抵達丹麥。擔任團長的林昶佐今（9）日指出，在哥本哈根民主高峰會會中，主要是針對重要區域安全議題以及民主國家面臨的重大挑戰進行意見交換，討論如何從行政與立法層面強化民主的韌性。此次我國立院首度正式受邀與會，也希望從其他國家學習如何面對中國、俄羅斯這類新興數位獨裁政權對外的打壓與滲透。

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林昶佐說，他將在與談時分享台灣修法的經驗，一方面為台灣發聲，另一方面也期盼讓台灣民主深化並更具韌性，是台灣在國際關係上的重要進展。而無論是蔡總統或是他，都是以「台灣總統、台灣國會議員」正式身分與會，對提升台灣國際能見度，或增加國際社會對台重視，也都相當重要，立院跨黨派訪團也會好好把握這次機會。

林昶佐也透露，今天他在現場與丹麥TAIWAN CORNER的召集人丹尼爾森（Michael Danielsen）討論串連歐洲友台公民社會的計畫，並與長期關注台灣以及中國人權問題的丹麥首都圈市議員侯登（Thomas Rohden）交換對區域政治現況的看法，與國際社會可以扮演的角色；同時，他也遇到來與會的香港人權工作者張崑陽，兩人交換香港局勢及國際援港下一階段工作的可能性。

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