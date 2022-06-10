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    政風室主任上班時間上PTT 柯文哲：完全禁止不是好的管理

    台北市長柯文哲認為，每個單位做好內部管理就好，上班時間掛在PTT上面3小時當然不對，但完全禁止不是好的管理，也沒有必要。（記者廖振輝攝）

    台北市長柯文哲認為，每個單位做好內部管理就好，上班時間掛在PTT上面3小時當然不對，但完全禁止不是好的管理，也沒有必要。（記者廖振輝攝）

    2022/06/10 16:37

    相關新聞連結：
    北市府網軍事件延燒！ 政風室主任上班當鄉民申誡2次

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市政府疑似「網軍」案延燒，交通局科長林育生、台北市會展產業發展基金會林宜民等多名員工被揪出上班時間在PTT發文，連公共運輸處政風室主任盧勝洲也被查出上班當鄉民，跟網友筆戰。台北市長柯文哲今天下午強調，北市府沒有網軍，但完全禁止不是好的管理，也沒有必要，成績交得出來比較重要。

    柯文哲率領局處首長赴議會市政總質詢，議員徐立信提到，最近市府鬧出網軍爭議，今天怎麼連政風室主任也違規了？柯文哲說，北市府沒有網軍，很多人建議把市府聯外網路斷掉，但他相信絕大多數公務員奉公守法，偶爾看一下也不是那麼嚴重，但不要因噎廢食。

    柯文哲認為，每個單位做好內部管理就好，上班時間掛在上面3小時當然不對，但完全禁止不是好的管理，也沒有必要，反正長官有內部管理，成績交得出來比較重要。徐立信建議市府應訂立規範，柯文哲則說，要訂規範也可以，只是他是覺得不太好訂，可以內部討論看看。

    盧勝洲在上班期間透過「sinju1204」帳號登入PTT，針對各項議題發表個人評論，從事非公務行為，廉政署要求台北市政府政風處徹查，目前依上班期間從事非公務行為記盧員申誡2次，並且不排除調動職務。

    無黨籍台北市議員徐立信質詢。（記者廖振輝攝）

    無黨籍台北市議員徐立信質詢。（記者廖振輝攝）

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