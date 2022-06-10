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    北市交通局科長上班用PTT罵民代 遭記過、口頭請辭主管職

    台北市議會交通委員會召開「交通局同仁上班期間PTT發文事件調查」報告。（取自議會影片）

    台北市議會交通委員會召開「交通局同仁上班期間PTT發文事件調查」報告。（取自議會影片）

    2022/06/10 14:42

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府網軍爭議尚未平息，台北市議會今進行專案報告，交通局運輸資訊科長林育生上班使用PTT遭考績會記過1次，林育生在6月6日自請處分，並口頭請辭主管職，他今在專案報告中道歉，但強調上網發文只是紓壓，未受任何人指示，並表示會負起責任。

    台北市議會交通委員會召開「交通局同仁上班期間PTT發文事件調查」報告，其中針對交通局包含林育生、公運處政風室主任盧勝洲2名同仁上班在PTT發文；台北市交通局長陳學台表示，考績會調查林育生記過1次、盧勝洲由政風處進行處分，至於林育生6日口頭請辭主管職務，因補缺需找合適人選，仍在慎重考慮是否讓他請辭。

    台北市交通局追查發現，林育生從學生時代就有帳號，共發5萬多篇文章，林育生則坦承錯誤，強調會負起責任，並感到抱歉，他認為交通局同仁與主管都很認真工作，不能因他錯誤行為受影響，自己認同台北通政策，才會發表意見反駁其他議員的論述，沒受任何人指示。

    議員陳建銘說，政風單位應全面調查公務員上網發文攻擊民代、市府政策的行為，也要清查是否有編列預算做這些事情，對外解釋外界疑慮。議員洪健益質疑，公務員上班時間發文，攻擊民代談論公共政策，甚至林育生身為科長、盧是政風室主任，他認為職務應要調動。

    議員戴錫欽、張斯綱認為，北市資訊局應管理相關網域或網站，並建立防範機制或規範，也要調查PTT發文公務員升遷是否與貼文有關。

    議員李明賢指出，言論自由很重要，沒有要審查言論，但公家電腦就是紅線，如果是個人對議員想抒發，就利用私人手機電腦評論，不要上班評論。

    盧勝洲受訪表示，對上班時間從事非公務行為感到抱歉，但他在15年前就使用PTT帳號，也只有一個，自己只是普通鄉民，喜歡上網酸人筆戰，但經過這次事件後不會再使用。

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