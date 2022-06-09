疑網軍爭議調查報告挨轟 北市府反擊：資訊局非「柯南」

針對台北市政府網軍疑雲，北市府副發言人魏文元今表示，資訊局不是「柯南」，人力及資源要有效運用，不能無限上綱。 （台北市政府提供）

2022/06/09 11:35

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府疑似「網軍」爭議延燒，北市資訊局雖提出「PTT發文事件調查報告」，但仍有2筆爭議帳號未能查清，也引發北市議員們砲轟、網友質疑；對此，北市府副發言人魏文元今表示，若有市府員工違法實證歡迎提供，將請司法單位調查，但資訊局不是「柯南」，人力及資源要有效運用，不能無限上綱。

北市資訊局今提出「PTT發文事件調查報告」，查有11筆PTT帳號均為北市府員工所有，2筆則無法調查，但此份經一週調查而出的報告，卻與過去網友揭發內容大同小異，且未查出的帳號也被北市議員陳怡君再行揭發，另議員們及網友質疑聲浪不斷。

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魏文元指出，依照「台北市政府網路管理規範」，網路日誌保存規定至少1年， 若超過1年以上未使用北市府網路上PTT，則帳號無法追查。如今有許多網友擅長網路公審、自扮柯南辦案，若市府員工留言真涉及違法，或有受人指揮實證，歡迎提供，將請司法單位調查。

魏文元強調，北市府資訊局非調查局，「更不是柯南」， 還有許多重要市政公務要處理，人力及資源要有效運用，不能無限上綱。

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