四叉貓再出手！ 揪北市府「上班時間網路推文」一大咖為政風室主任

北市府多名員工被爆出在上班時間在網路推文帶風向，政風室主任帳號也被抓出來。（資料照，本報合成）

2022/06/10 13:11

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府近來多名員工被爆出在上班時間在網路推文帶風向，如今他們的身分也被PTT網路名人「四叉貓」（劉宇）一個一個抓出來，PTT ID為「LovError」的台北市會展產業發展基金會林姓員工先前懲處才出來，而PTT帳號Kuloda的北市府運輸資訊科的科長林育生，他的懲處也在今日被劉宇PO在臉書，還加碼指出PTT帳號「sinju1204」為公共運輸處政風室主任。

劉宇在臉書PO出1張圖片，可以看到上面寫著「林科長於上班時間利用公家電腦於非業務相關領域頻繁發文或推文之行為，違反公務員服務法第5條公務員應謹慎勤勉規定」、「另查林科長於107年公職候選人選舉公告期間，曾利用上班時間使用市府網路於PTT針對選舉議題回文，違反公務人員行政中立法第9條不得動用行政資源之規定」，因此林科長最後被懲處記過1次。

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此外，圖片中的文字指出，PTT帳號sinju1204為公共運輸處員工所有，經查後該帳號使用者為該處政風室盧勝州主任，盧主任否認有帶風向行為且未接受任何人指令進行訊息發布，業已由政風處進行處分。

王世堅昨於市政總質詢時指出，林育生的行為早已於2018年就已開始，2018年前北市府副發言人「學姊」黃瀞瑩曾率媒體闖議會研究室，隔天早上林育生隨即以帳號Kuloda在PTT推發文「點火」，稱王世堅辦公室主任沈志霖「北爛」、「噁爛」、「辦學姊是要跟幾十萬人為敵」、「找學姊衝三小」等，隨即引發眾多網友群起傚之，頻頻砲轟沈志霖。

王世堅質疑林育生因當了網軍後就仕途順遂，短短1、2年就升任科長，要求市長柯文哲處置。柯文哲再回擊，這是你的認知，不可以隨便說人家是網軍，是你想太多。

劉宇PO文

PTT網路名人「四叉貓」（劉宇）今日在臉書po出北市府運輸資訊科的科長林育生的懲處。（圖擷取自臉書）

劉宇在臉書的PO文。（圖擷取自劉宇臉書）

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