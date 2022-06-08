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    台北市府查網軍證實員工11帳號上PTT 將各處申誡1至2次

    台北市政府疑似「網軍」爭議延燒，台北市資訊局今提出「PTT發文事件調查報告」。（資料照）

    台北市政府疑似「網軍」爭議延燒，台北市資訊局今提出「PTT發文事件調查報告」。（資料照）

    2022/06/08 20:12

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府疑似「網軍」爭議延燒，台北市資訊局今提出「PTT發文事件調查報告」，調查12筆PTT帳號後，扣除2筆無法調查，剩餘10筆及另1筆外部情資提供帳號均為市府員工使用。而台北市交通局、觀傳局、工務局也針對所屬員工於上班時間使用PTT從事非公務行為，予以1至2次申誡懲處。

    台北市議員王閔生上週於市政總質詢揭露台北市府網軍疑雲後，台北市資訊局針對包括LovError、going70、going90、sinju1204、troubleling、SagaCandida、 Tapqou、kuloda、Peterloo、Adlib、magelinus、a45806722 等12組PTT帳號進行調查。

    資訊局指出，疑似造謠的帳號LovError 確認為財團法人台北市會展產業發展基金會林姓員工，且going70、going90帳號也為其所有；帳號sinju1204為公共運輸處員工所有；帳號 troubleling則為衛生局員工於公務使用。

    帳號 SagaCandida、Peterloo、Adlib 為觀傳局宋姓員工所有，帳號Kuloda經交通局運輸資訊科長林育生承認所有。至於帳號 Tapqou及議員陳怡君提出的帳號magelinus，因無近期PTT 於市府網路環境之上站紀錄，無法追查。此外，接獲外部情資，帳號 sxxxxxxt 為新工處同仁所有。

    交通局對此表示，昨天已召開考績會，對林育生將有行政處分，額度仍在核定中；觀傳局表示，宋員於上班時間使用PTT從事非公務行為，予以核定申誡2次，並加強宣導局內同仁有關規範；工務局表示，黃員近2年僅發表一則政治言論相關貼文，擬予申誡1次。

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