李文宗、朱亞虎羈押禁見》法界：京華城案情擴大 檢廉掌握金流

曾任柯文哲市長室主任、競選總部財務長李文宗聲押獲准。（資料照）

2024/09/29 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕檢、廉偵辦京華城弊案，繼八月底兵分四十八路搜索前北市長柯文哲等人住處，並陸續聲押柯、威京集團負責人沈慶京等人獲准，廿七日又搜索廿九處，訊後以違背職務收賄、行賄罪嫌，將柯的大帳房李文宗、前鼎越開發董事長朱亞虎聲押禁見獲准；法界認為，依檢方將柯的財務親信李文宗以收賄罪名聲請羈押，先前並成功說服法官裁准搜索票，展開第二波大規模搜索，由此觀察，代表檢廉已掌握相當金流事證，案情有擴大趨勢。

李文宗是柯文哲高中同學，曾任柯文哲市長室主任、台北捷運公司董事長、柯總統競選總部財務長、台灣眾望關懷基金會董事長，政界視李文宗為柯的大帳房，於政治獻金假帳案中，李被檢方諭令兩百萬元交保；朱亞虎則疑似擔任威京集團與北市府的中間人，幫助京華城於市府打通關，讓京華城順利取得容積獎勵，居間處理賄款。

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「柯文哲的事情大條了」

律師黃帝穎認為，李文宗是柯文哲長期的財務親信，李也從政治獻金案被告，擴大成為京華城案被告，北檢將李文宗、朱亞虎分別以違背職務受賄、行賄罪聲押，依目前的偵查發展，顯示檢、廉已掌握相當金流，可見於比對金流上應是有所突破，才會進一步依行、收賄罪聲押禁見李、朱，「柯文哲的事情大條了」。

有證據說服法官裁准搜索

黃帝穎分析，北檢已多次提訊柯文哲、威京集團主席沈慶京、北市前副市長彭振聲、北市議員應曉薇等人，提出能夠說服法官核發搜索票的理由，才得以展開第二波大規模搜索行動，並不容易，代表還有相關證據，確實有實施搜索才得以保全的必要性，案情仍在擴大。

曾任檢察官的律師翁偉倫也表示，檢廉於偵辦京華城案初期，似乎一直卡在是否有掌握不法金流的事證上，前日的偵查進展，應是檢廉已進一步查到行賄、受賄間往來的金流情形，可說是案情有相當進展。

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