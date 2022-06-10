北市府網軍事件延燒！ 政風室主任上班當鄉民申誡2次
2022/06/10 14:30
〔記者吳政峰／台北報導〕網紅四叉貓揪出PTT上有12個帳號IP來自台北市政府，引爆網軍爭議，事件至今擴大延燒未歇，連台北市政府公共運輸處政風室主任盧勝洲也被查出上班當鄉民，發表時事評論。廉政署震怒，要求台北市政府政風處徹查，目前暫依上班期間從事非公務行為記盧員申誡2次，並且不排除調動職務。
全國各機關均有政風人員，目的是協助機關人員在採購及其他行為上，嚴守法律與行政中立，避免觸法，沒想到盧勝洲竟在上班時間當鄉民，對於時事發表抱怨評論，甚至還跟重機族吵架，言行不檢，引發廉政署震怒，要求徹查。
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北市府政風處認定盧勝洲確實在上班期間，透過「sinju1204」帳號登入PTT，針對各項議題發表個人評論，從事非公務行為，7日召開考績委員會，比照過往案例，核予申誡2次處分。
依照政風人員應具備的高道德標準，一旦被記申誡，形同不適任現職，未來可能在規劃通盤調動時，將盧員調離現職，以維護政風一職的公正客觀形象。
盧勝洲為政風班14期，自2004年分發後，均任職台北市政府所屬政風機構，沒想到竟然出包，讓律己甚嚴的廉政署震怒，不只要求徹查，並同步通函全國各政風單位務必謹守公私分際，順應民眾對端正行政風氣，防制貪瀆舞弊，建立廉能政府的期望。