北市府網軍事件延燒！ 政風室主任上班當鄉民申誡2次

廉政署要求徹查台北市政府公共運輸處政風室主任盧勝洲上班當鄉民一事。（資料照）

2022/06/10 14:30

〔記者吳政峰／台北報導〕網紅四叉貓揪出PTT上有12個帳號IP來自台北市政府，引爆網軍爭議，事件至今擴大延燒未歇，連台北市政府公共運輸處政風室主任盧勝洲也被查出上班當鄉民，發表時事評論。廉政署震怒，要求台北市政府政風處徹查，目前暫依上班期間從事非公務行為記盧員申誡2次，並且不排除調動職務。

全國各機關均有政風人員，目的是協助機關人員在採購及其他行為上，嚴守法律與行政中立，避免觸法，沒想到盧勝洲竟在上班時間當鄉民，對於時事發表抱怨評論，甚至還跟重機族吵架，言行不檢，引發廉政署震怒，要求徹查。

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北市府政風處認定盧勝洲確實在上班期間，透過「sinju1204」帳號登入PTT，針對各項議題發表個人評論，從事非公務行為，7日召開考績委員會，比照過往案例，核予申誡2次處分。

依照政風人員應具備的高道德標準，一旦被記申誡，形同不適任現職，未來可能在規劃通盤調動時，將盧員調離現職，以維護政風一職的公正客觀形象。

盧勝洲為政風班14期，自2004年分發後，均任職台北市政府所屬政風機構，沒想到竟然出包，讓律己甚嚴的廉政署震怒，不只要求徹查，並同步通函全國各政風單位務必謹守公私分際，順應民眾對端正行政風氣，防制貪瀆舞弊，建立廉能政府的期望。

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