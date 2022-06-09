遭PTT網友影射攻擊！ 許淑華提告竟發現是陳佩琪姊妹淘小孩

台北市議員許淑華（見圖）說，她曾被PTT網友影射「與特定產業有關」、不乾淨提告，法官判決加重誹謗，當事網友還被查出是柯文哲妻子陳佩琪的姊妹淘的小孩。（記者楊心慧攝）

2022/06/09 17:59

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府網軍爭議延燒，台北市議員許淑華也曾是受害者，她今天在市政總質詢說，當時被柯文哲的網軍在PTT影射「與特定產業有關」，更被指是黑黑議員、不乾淨、金權政治，她告對方毀謗，法官判決認為應是加重誹謗，當事網友後來被查出竟是柯文哲妻子陳佩琪的姊妹淘的小孩，立委蔡壁如還跑來說，是否可以不要告？

許淑華說，陳佩琪曾說有「黑黑產業鏈」在黑柯，但應該回去捫心自問一下，過去她針對社會住宅案子，政黨協商16小時，努力捍衛社宅經費預算，卻被柯文哲的網軍在PTT罵，指她和前議員陳彥伯涉及與特定產業有關、不乾淨、金權政治，當議員在議會政黨協商、捍衛預算，卻被柯文哲的網軍黑。

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不過，柯文哲回應說，這句話就有問題了，什麼叫我的網軍？許淑華接著說，她之後告了毀謗，但法官認為應該是加重誹謗，結果這人被查出，竟是陳佩琪姊妹淘的小孩，當時還透過蔡壁如來說不要告，但她要求公開登報道歉就不告，因為已涉及誹謗，是個人名譽問題，判刑已確定9個月刑期。

許淑華認為，很多事情有做就承認，不然到最後都會爆發出來，就像局處攻擊議員，不要以為沒人不知道，其實到最後還會爆發出來。她奉勸柯文哲回去告訴夫人，有事好好講，別再講被1450攻擊，不少議員被攻擊8年遍體麟傷，也都沒說什麼。

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