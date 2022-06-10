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    朱立倫走訪紐約還祭祖 自稱是北宋知名詞人朱敦儒第29代孫

    國民黨主席朱立倫於美東時間8日來到美國紐約朱沛果堂祭拜朱氏祖宗。（國民黨提供）

    國民黨主席朱立倫於美東時間8日來到美國紐約朱沛果堂祭拜朱氏祖宗。（國民黨提供）

    2022/06/10 09:20

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫率團訪美行程於美東時間8日來到美國紐約，除了拜會紐約中華公所，還走訪紐約哥倫布公園廣場向國父孫中山銅像獻花，還到朱沛果堂祭拜朱氏祖宗，朱立倫在朱沛果堂致詞時指出，他是北宋知名詞人朱敦儒的第29代孫，雖然自己沒有像祖先學問那麼好，但總是很高興朱家大儒朱熹等歷代祖先，每一位都才高八斗，影響後代深遠，而朱家最重要的傳承就是忠孝，希望這樣的精神可以不斷傳承下去。

    此外，朱立倫在哥倫布公園廣場致詞時表示，大家在孫中山銅像前鞠躬獻花，表達對國民黨總理最高的敬意與緬懷，他希望所有同志以總理遺志為共同目標，以總理的精神做為精神，現在國民黨再辛苦、再困難，也沒有比當年總理更辛苦、更困難，只要大家團結努力，一定可以重返執政。

    在接受媒體訪時，朱立倫指出，國民黨駐美代表處工作人員將與美方、社會各界以及學界進行接觸，讓大家了解國民黨要為自由、民主、人權而努力﹔對於媒體提及外界認為國民黨親中，朱立倫再度澄清，國民黨從總理創黨開始，就在美國受到僑界支持，後來自蔣中正、蔣經國以來，一直與美方關係非常密切，並堅定支持民主、自由的立場，堅持捍衛中華民國。

    朱立倫並向傳統僑界與新僑表達感謝，他強調大家對中華民國與國民黨的支持，尤其傳統僑界都是孫中山的信徒，他非常感謝。

    至於媒體詢問此行是否為2024年總統大選鋪路？朱立倫否認說，這次完全沒有談到2024大選，而是國民黨重返華府，進行政黨外交，與僑界聯繫。

    過去在紐約念書、教書的朱立倫，曾經在2009年1月以國民黨副主席、桃園縣長的身分到紐約朱沛果堂祭祖，時隔13年半後，再度重返當地。他說，根據祖譜，自己是北宋詞人朱敦儒的第29代孫，雖然沒有像祖先學問那麼好，但他總是很高興像朱家大儒朱熹等祖先，每一位都才高八斗，對後代影響深遠，而朱家最重要的傳承就是忠孝，他希望這樣的精神可以不斷傳承下去。

    國民黨主席朱立倫於美東時間8日走訪紐約哥倫布公園廣場並向國父孫中山銅像獻花。（國民黨提供）

    國民黨主席朱立倫於美東時間8日走訪紐約哥倫布公園廣場並向國父孫中山銅像獻花。（國民黨提供）

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