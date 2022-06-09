國台辦打臉朱立倫「九二共識不容扭曲」 民進黨說話了

民進黨呼籲國民黨，要認清中共干預台灣政治、分化台灣社會的本質。（資料照）

2022/06/09 21:57

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨主席朱立倫稱「九二共識是沒有共識的共識」，國台辦則反駁「九二共識不容任意扭曲，要保持頭腦清醒」。對此，民進黨今（9）日表示，國台辦一再對台灣民主政治說三道四，只會徒增台灣社會的厭惡感，無助增加兩岸的互信。

民進黨指出，中共一直偏好以上對下的家父長、威權主義心態來處理複雜的兩岸爭議，單方面設定政治框架來限縮兩岸交流底線。一旦不符合中方的意願，就以偏激思想反應，已嚴重侵犯台灣人民的自由與民主價值，實為不智，更非泱泱大國之風範。

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「台海一旦爆發衝突，絕非只涉及兩岸之間，而是波及東亞區域各國，乃至全球穩定的重大事件」，據此，民進黨奉勸中共當局，偏激的民族主義與專制極權只會帶來災難，無法解決問題。台灣國內政黨的路線跟政治主張，不是中共說了算，不要輕忽台灣人民對民主自由的堅定信仰與捍衛決心。

另外，針對朱立倫宣示要「捍衛自由與民主」、「保護台灣」，重新站回保衛民主自由人權等普世價值的陣營，民進黨表達歡迎，同時也呼籲國民黨認清中共當局，持續干預台灣國內政治、分化台灣社會的本質，台灣朝野兩黨應該攜手合作爭取國際盟友的支持。

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