國民黨駐美代表處揭牌 朱立倫：美方各界都很歡迎

國民黨於美東時間8日上午10點在美國華府舉行駐美代表辦事處揭牌儀式。（畫面截圖自朱立倫臉書）

2022/06/08 23:29

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨駐美代表處於美東時間8日上午10點在美國華府揭牌；黨主席朱立倫接受媒體訪問時表示，此行他在華府與美方行政、國會以及智庫人士會談，充分感受到美方對於台灣的支持，尤其在安全方面，同時美方也很關心國民黨的態度，他向美方傳達國民黨捍衛中華民國與台灣，守護民主自由的堅定立場。

今天揭牌儀式由朱立倫率副主席夏立言、駐美代表黃介正、文傳會副主委林家興等人出席。在國民黨駐美代表辦事處揭牌儀式現場，除華府僑界及中、港、台駐美媒體，還有來自美國行政部門與國會、智庫人士，儀式一開始還播放中華民國國歌及美國國歌。

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朱立倫強調，美方各界都很歡迎國民黨在華府設置代表處，國民黨將藉由重返華府，表達捍衛中華民國與台灣，為民主自由而努力的堅定決心。

對於媒體提及，中國國家主席習近平把「九二共識」定義為「一國兩制」，朱立倫則強調，兩岸交往一定要秉持善意，求同存異，當年「九二會談」的精神就是相互求同尊異或求同存異，不要因為擴大歧異，而造成兩岸什麼問題都談不下去，國民黨現在做為在野黨，會在文化、宗教、城市等社會力方面促進兩岸交流。

媒體追問，國民黨是否呼籲北京緩解兩岸緊張，對台釋出善意？朱立倫回應，這個立場國民黨從未改變，像中共軍機遶台這種事情，都是不應該也不宜發生，許多中國對台強硬的手法，也只會激起台灣民眾的反感，兩岸應該透過溝通、對話、交流，提升善意，再進一步相互尊重。

媒體關切2024年台灣大選是否可能會有「藍白合」的空間，朱立倫表示，目前最重要的就是年底選舉，現在談2024大選太早，國民黨會先努力打贏2022選戰，日後才會就2024考量。

有台灣媒體詢問朱立倫，新北市長侯友宜是否確定競選連任？朱立倫說，侯友宜與台中市長盧秀燕目前專注防疫工作，黨中央會尊重侯、盧兩人，在適當時間提名競選連任，他並強調，侯友宜領導新北市相當受到市民的肯定，相信這次選舉一定也會獲得新北市民的肯定與認同。

國民黨於美東時間8日上午10點在美國華府舉行駐美代表辦事處揭牌儀式。（畫面截圖自朱立倫臉書）

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