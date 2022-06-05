第2劑兒童疫苗 國民黨促縮短接種間隔

立法院國民黨團召開記者會，批評政府防疫作為。（記者林良昇攝）

2022/06/05 13:35

〔記者林良昇／台北報導〕立法院國民黨團今呼籲，針對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）第2劑兒童疫苗接種，應參考國外，縮短接種間隔，並超前部署第2劑兒童疫苗接種的流程。

立法院國民黨圖今召開記者會，國民黨團書記長萬美玲批評，本次疫情的校園防疫工作混亂，停課標準不一，快篩不足，5-11歲兒童的疫苗接種混亂，只能亡羊補牢，未來第2劑疫苗的接種，希望指揮中心可以真正超前部署。

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萬美玲指出，這幾天在第1劑兒童疫苗施打完畢後，可以到達全國80%左右的施打率，可是根據醫界和國外專家都指出，施打第1劑的保護力是弱的，必須施打第2劑到第3劑才會真的有保護力。

萬美玲說，第2劑兒童疫苗在國外接種的狀況，日本、新加坡跟歐盟，都是在隔3週後就施打第2劑，美國、澳洲、南韓大概是在第3週到第8週，台灣目前是要到12週，有專家建議縮短。

萬美玲認為，第1劑兒童疫苗保護力不足，但在第2劑打完1個月保護立可以攀升至80%，才是真正有保護力，指揮中心應提前準備。

國民黨立委鄭正鈐批評，校園防疫一團亂，教育部之前推動「九宮格」措施挨轟，後來才改變，把校園中的防疫決策直接推給縣市政府和學校，但教育部應該扮演更積極的角色。

鄭正鈐也提到，現在全體國民染疫率突破10%，但教育部數字中，幼兒園染疫率7.5%、國小染疫率只有6.6%、國中染疫率4.3%、高中染疫率6.1%、大專院校染疫率只有3.3%，而兒童染疫率是大專院校2倍以上，更顯示兒童施打疫苗的重要。

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