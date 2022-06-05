為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    第2劑兒童疫苗 國民黨促縮短接種間隔

    立法院國民黨團召開記者會，批評政府防疫作為。（記者林良昇攝）

    立法院國民黨團召開記者會，批評政府防疫作為。（記者林良昇攝）

    2022/06/05 13:35

    〔記者林良昇／台北報導〕立法院國民黨團今呼籲，針對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）第2劑兒童疫苗接種，應參考國外，縮短接種間隔，並超前部署第2劑兒童疫苗接種的流程。

    立法院國民黨圖今召開記者會，國民黨團書記長萬美玲批評，本次疫情的校園防疫工作混亂，停課標準不一，快篩不足，5-11歲兒童的疫苗接種混亂，只能亡羊補牢，未來第2劑疫苗的接種，希望指揮中心可以真正超前部署。

    萬美玲指出，這幾天在第1劑兒童疫苗施打完畢後，可以到達全國80%左右的施打率，可是根據醫界和國外專家都指出，施打第1劑的保護力是弱的，必須施打第2劑到第3劑才會真的有保護力。

    萬美玲說，第2劑兒童疫苗在國外接種的狀況，日本、新加坡跟歐盟，都是在隔3週後就施打第2劑，美國、澳洲、南韓大概是在第3週到第8週，台灣目前是要到12週，有專家建議縮短。

    萬美玲認為，第1劑兒童疫苗保護力不足，但在第2劑打完1個月保護立可以攀升至80%，才是真正有保護力，指揮中心應提前準備。

    國民黨立委鄭正鈐批評，校園防疫一團亂，教育部之前推動「九宮格」措施挨轟，後來才改變，把校園中的防疫決策直接推給縣市政府和學校，但教育部應該扮演更積極的角色。

    鄭正鈐也提到，現在全體國民染疫率突破10%，但教育部數字中，幼兒園染疫率7.5%、國小染疫率只有6.6%、國中染疫率4.3%、高中染疫率6.1%、大專院校染疫率只有3.3%，而兒童染疫率是大專院校2倍以上，更顯示兒童施打疫苗的重要。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台東縣府連2日開設輝瑞兒童疫苗快打站 到打率7成8
    2022/06/03 12:04

    台東縣府連2日開設輝瑞兒童疫苗快打站 到打率7成8
    視察桃園大型接種站 陳時中盛讚小朋友非常勇敢：一起加油
    2022/06/02 22:43

    視察桃園大型接種站 陳時中盛讚小朋友非常勇敢：一起加油
    台南下週迎來疫情高峰 兒童接種率已達6成
    2022/06/01 19:07

    台南下週迎來疫情高峰 兒童接種率已達6成
    兒童疫苗搶打潮 中市已施打8.3萬劑
    2022/06/01 18:53

    兒童疫苗搶打潮 中市已施打8.3萬劑
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播