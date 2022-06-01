台海軍情》解放軍在台周邊戰備警巡 稱針對「美台勾連」必要行動

國防部發布日前擾台的共軍「殲16」戰機同型機照片。（國防部提供）

2022/06/01 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕中共軍機頻頻侵擾我國空域，前日中國解放軍派出30架次軍機侵擾我國西南空域，今日中國人民解放軍東部戰區在官方微博PO文表示，因為美國與台灣的勾連，他們近日在台灣周邊海空域進行戰備警巡。

中國人民解放軍東部戰區在官方微博 PO文表示，近日他們在台灣周邊海空域進行的多兵種聯合戰備警巡，是針對美台勾連所採取的必要行動，並指責美國在台灣支持台獨的小動作很多，將台灣推向危險的境地，並在文末重申台灣是中國的一部分，表示為了挫敗任何外不勢力，將會不斷提高履行使命的能力，持續加強練兵備戰。

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中國軍機頻頻擾台，在美國參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）5月30日率團訪台時，派出架次數創下今年第二高的紀錄，我國國防部前日發布即時軍事動態揭示，上月30日有30架次共機侵擾西南空域，且全數於東沙島東北方空域活動，我國空軍依照慣例，派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

美國總統拜登在5月出訪亞洲時曾提到，若台海發生戰爭，美國將軍事介入，並重申華府對台灣的政策不變。

中國人民解放軍東部戰區在官方微博PO文表示，因為美國與台灣的勾連，他們近日在台灣周邊海空域進行戰備警巡。（圖擷取自東部戰區微博）

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