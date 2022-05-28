與連勝文同台 蔣萬安允諾當選台北市長要秀霹靂舞技

連勝文（左）、蔣萬安（右）、林奕華等人，28日出席「安麗女力街舞嘉年華十週年世界街舞大賽」並致詞。（記者叢昌瑾攝）

2022/05/28 17:12

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安與國民黨副主席連勝文今日下午出席在台北表演藝術中心舉行的「Taipei Bboy City」活動，連勝文致詞時稱，蔣萬安中氣十足，沒有下場跳一下舞有點可惜，並期待未來在台北再辦「Taipei Bboy City」活動，台北市長可以親自下場跳舞，蔣萬安則當場允諾，「沒有問題，一定做到。」

蔣萬安表示，現在距離2025年巴黎奧運只剩下2年，他看到現場所有年輕人的表現後，相信奪牌的希望非常高，而且接下來他要集結所有熱愛的街舞的朋友，把所有人才集合成各種「台北隊」，打造台北市成為一個讓所有熱愛街舞的人，都可以在這座城市中實現可能，讓台北的能量在世界舞台發光發熱，而且未來台北市要提供更多的練舞環境，讓大家不必再擔心下雨、颳風，不用再躲在屋簷下練舞。

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過去曾經擔任霹靂舞協會理事長的連勝文則抱怨，過去台灣社會大眾對於Beaking（霹靂舞）不太了解，要找資源根本找不到，所幸國民黨立委蔣萬安與林奕華幫助霹靂舞運動解決很多問題，如今列入奧運賽事正式項目後，才獲得很多的人支持，他相信未來在台灣一定可以辦得更好，霹靂舞能在台灣發揚光大。

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