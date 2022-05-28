續辦雙城論壇 蔣萬安拋共軍不擾台3前提

國民黨台北市長參選人蔣萬安昨日上午拜會曾經擔任過八年台北市長的前總統馬英九，請益市政。（蔣萬安辦公室提供）

2022/05/28 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安昨日拜會曾任八年台北市長的前總統馬英九，向馬請益市政。對於兩岸「雙城論壇」議題，蔣萬安受訪時回應，未來「雙城論壇」的舉辦前提，就是中共不再擾台，對台灣釋出善意，而且雙方地位要對等，才有舉辦的意義；但與國際其他城市之間的交流、汲取經驗也是非常重要，未來他會擴大舉辦國際城市交流論壇。

駁馬英九2.0「我就是我」

媒體也詢問蔣萬安，馬英九從過去主張不統、不獨、不武，到如今的不排除統一，是否認同這些觀點？蔣萬安則強調，回到堅持中華民國主權，認清兩岸分治的事實，這是做為與對岸交流溝通的基礎，是台灣最大的公約數，也是他堅持的立場。

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面對藍營有聲音要求為「兩蔣」平反，蔣萬安則表示，他以身為蔣家後代感到驕傲，兩位蔣總統對於中華民國這片土地的貢獻，大家有目共睹，不容抹滅，他會把立場表達清楚，接下來就是往前看。

媒體追問，是否也會感念馬英九？蔣萬安則說，馬英九在台北市長任內有很多政策，到現在台北市民都非常感念。對於綠營人士指稱他是「馬英九2.0」、「小馬英九」，蔣萬安回應，「我就是我，我就是蔣萬安。」

向馬請益市政 獲三個勉勵

蔣也透露與馬的會談內容，兩人針對台北市政現況、後疫情時代台北復甦課題交換意見，馬並贈送著作「沈默的魄力」，勉勵他未來若擔任市長，務必「勤快」、「說到做到」、「眼到、手到、心到」。

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