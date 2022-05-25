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    未事先約好！ 張善政拜會邱奕勝撲空

    國民黨桃園市長參選人前行政院長張善政今拜會立委萬美玲、魯明哲，隨後到議會拜會議長邱奕勝，但由於未事先約好又撲空。（記者謝武雄攝）

    國民黨桃園市長參選人前行政院長張善政今拜會立委萬美玲、魯明哲，隨後到議會拜會議長邱奕勝，但由於未事先約好又撲空。（記者謝武雄攝）

    2022/05/25 23:11

    〔記者謝武雄／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人、前行政院長張善政今下午拜會立委萬美玲、魯明哲後，隨後又到議會拜會議長邱奕勝，張善政到達議會後還致贈親手做的「茶樹精油」給邱奕勝，但被守衛婉拒；邱奕勝獲悉後表示，可能是張不熟悉議會作息，早上議程就已經結束，下午議會並沒有人，沒有事先約好當然會撲空。

    邱奕勝也提到，好幾天前羅智強就已經敲好下午見面的時間，所以議會結束就趕晚中壢，他和張善政溝通並沒有問題，但要碰面還是要事先約好時間。

    據傳張是透過議員詹江村安排拜會議會，記者連絡詹江村電話不通無法確認；另詹江村中午在臉書提到「4點左右，張善政會前往他的辦公室，他會放鞭炮表達全力支持，接著張轉往議會，因為議會國民黨團當時決議不可接見張善政，他違反決議公開接待」，但詹江村下午2點宣布取消行程。

    據悉，張善政於下午4點由助理陪同到達議會，助理、張善政先後遞上端午節賀禮、卡片，希望轉交給邱奕勝，但駐衛警以「不用這麼客氣」未收；張善政表示，過議會門而不入覺得有些失禮，原本想說邱奕勝不見沒關係，就把禮物留下，而禮物也只是自己做得茶樹精油，他了解駐衛警有顧慮不願收下禮物，因此將禮物就帶，祝邱奕勝端午節快樂的心不變。

    邱奕勝表示，他和張善政溝通並沒有問題，但要碰面還是要事先約好時間。（資料照）

    邱奕勝表示，他和張善政溝通並沒有問題，但要碰面還是要事先約好時間。（資料照）

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