邱奕勝出擊！昨賞張善政吃「閉門羹」今帶名產慰勞羅智強

邱奕勝為羅智強送上特產。（記者許倬勛攝）

2022/05/25 13:24

〔記者許倬勛／桃園報導〕國民黨桃園市長提名人張善政昨上午「突襲式」赴市議會拜會議長邱奕勝，未料吃了閉門羹，今天邱奕勝則主動與前台北市議員羅智強碰面，送上桃園在地名產慰勞，引發外界聯想是否「大小眼」？

邱奕勝致詞提及國民黨近期紛紛擾擾，但最後塵埃落定，由張善政披掛出征，他肯定羅智強展現風度與高度，就算退出市長競爭行列，仍持續為桃園行腳、關心疫情，因此特別前來致意，並帶來菜包、東方美人茶兩大特產慰勞。

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「桃園有了羅智強真好」邱奕勝表示，希望羅智強也能以他的網路聲量，協助行銷及推廣桃園的地方美食及特產。

武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情未歇，羅智強在華勛地區設立「桃園疫情關懷中心」，維持一貫行腳方式「祈福走桃園，傾聽人民苦」。

媒體問及疫情關懷中心是否為原計畫的競選辦公室、為疫情行腳則是掃街拜票，羅遲疑半晌，強調桃園市長已有人選，現在不便多談選情，至於張善政若來求見，羅智強再次打太極，稱張有政治智慧，會圓滿處理完人和問題，但未正面回應「見還是不見」，至於會不會加入輔選行列，羅重申「近期不談選舉」。

今陪同議長出席的藍營議員包括徐其萬、徐玉樹、舒翠玲、梁為超、涂權吉。

邱奕勝與羅智強對談。（記者許倬勛攝）

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