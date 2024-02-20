突破心防！南投警打獵中彈身亡 找到開槍嫌犯了

南投謝姓警員遭槍擊命案，檢警突破范姓男子（左）心防帶回分局進一步偵訊釐清案情。（記者佟振國攝）

2024/02/20 21:26

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里分局長壽派出所謝姓警員，18日晚間與范姓表哥及2名詹姓兄弟結伴前往國姓鄉乾溝村山區打獵，謝男背部中彈身亡，檢警研判遭人背後開槍射擊，也認為案情疑點重重，今天進一步帶同范男進行現場模擬，終於突破其心防，因詹姓兄長獵槍不慎走火誤擊釀成意外，企圖共同進行串供滅證，檢警已將涉案人等逮捕，並前往台中取回涉案槍枝，進一步調查釐清中。

針對謝姓警員遭槍擊喪命，檢警19日初步相驗擊中謝男的鋼珠彈從左側背射入，卡在左胸附近，導致內出血與氣胸，研判係由死者後方開槍射擊，現場遺留1把原住民自製獵槍，與謝男一同入山打獵的范姓表哥，以及1對詹姓兄弟，都指未與死者在一起，范男也稱沒有帶槍上山，案件有諸多疑點。

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南投地檢署承辦檢察官黃慧文、埔里分局偵查隊今天上午前往勘驗現場，在現場附近發現1個被丢棄的竹簍，還裝有飛鼠屍體，確認為謝姓警員所有，檢警也帶同范姓男子進行現場模疑，指詹姓兄弟先行離開要去抓溪蝦，而他和死者繼續往前7、8公里地點要打獵，只攜帶1把獵槍，槍枝是謝男的，後來他們分開走，不久聽到槍響，但沒看到謝男的頭燈，呼叫也沒有回應，前往查看發現謝男已經倒地，臉部還有血跡，懷疑是獵槍發生膛炸，但謝男是背部中彈死亡，針對范男說詞反覆，檢警更加存疑，持續調查分析，范男眼見無法再隱瞞下去，才坦白案發經過。

據了解，一行4人一同打獵，疑行進間詹姓兄長不慎跌倒，導致獵槍走火擊發，打中前面不遠處的謝姓警員，不久謝男即失去生命跡象，眼見闖下大禍，3人企圖串供滅證，先聯繫親友將槍枝帶往台中地區棄置，警方晚間也帶同范男等人找到獵槍，連同命案現場遺留的獵槍一併帶回偵辦，也漏夜進行偵訊，進一步釐清案情，撲朔迷離的案情在檢警抽絲剝繭下宣告真相大白。

埔里分局帶回涉案的詹姓兄弟及范姓男子進行偵訊。（記者佟振國攝）

埔里分局將涉及員警命案的獵槍及現場遺留的槍支一併帶回進行比對。（記者佟振國攝）

南投地檢署檢察官、埔里分局上午前往命案現場勘驗，並帶同范姓男子進行現場模擬。（記者佟振國攝）

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