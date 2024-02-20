突破心防！南投警打獵中彈身亡 找到開槍嫌犯了
〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里分局長壽派出所謝姓警員，18日晚間與范姓表哥及2名詹姓兄弟結伴前往國姓鄉乾溝村山區打獵，謝男背部中彈身亡，檢警研判遭人背後開槍射擊，也認為案情疑點重重，今天進一步帶同范男進行現場模擬，終於突破其心防，因詹姓兄長獵槍不慎走火誤擊釀成意外，企圖共同進行串供滅證，檢警已將涉案人等逮捕，並前往台中取回涉案槍枝，進一步調查釐清中。
針對謝姓警員遭槍擊喪命，檢警19日初步相驗擊中謝男的鋼珠彈從左側背射入，卡在左胸附近，導致內出血與氣胸，研判係由死者後方開槍射擊，現場遺留1把原住民自製獵槍，與謝男一同入山打獵的范姓表哥，以及1對詹姓兄弟，都指未與死者在一起，范男也稱沒有帶槍上山，案件有諸多疑點。
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南投地檢署承辦檢察官黃慧文、埔里分局偵查隊今天上午前往勘驗現場，在現場附近發現1個被丢棄的竹簍，還裝有飛鼠屍體，確認為謝姓警員所有，檢警也帶同范姓男子進行現場模疑，指詹姓兄弟先行離開要去抓溪蝦，而他和死者繼續往前7、8公里地點要打獵，只攜帶1把獵槍，槍枝是謝男的，後來他們分開走，不久聽到槍響，但沒看到謝男的頭燈，呼叫也沒有回應，前往查看發現謝男已經倒地，臉部還有血跡，懷疑是獵槍發生膛炸，但謝男是背部中彈死亡，針對范男說詞反覆，檢警更加存疑，持續調查分析，范男眼見無法再隱瞞下去，才坦白案發經過。
據了解，一行4人一同打獵，疑行進間詹姓兄長不慎跌倒，導致獵槍走火擊發，打中前面不遠處的謝姓警員，不久謝男即失去生命跡象，眼見闖下大禍，3人企圖串供滅證，先聯繫親友將槍枝帶往台中地區棄置，警方晚間也帶同范男等人找到獵槍，連同命案現場遺留的獵槍一併帶回偵辦，也漏夜進行偵訊，進一步釐清案情，撲朔迷離的案情在檢警抽絲剝繭下宣告真相大白。