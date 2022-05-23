台灣參加WHA提案遭駁 陸委會：對岸蠻橫阻撓所致

陸委會今日表示，本次提案未能列入WHA議程，完全是對岸蠻橫阻撓所致。中共以錯誤的政治主張凌駕健康人權，政府表達強烈抗議。（資料照）

2022/05/23 22:00

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣參加世界衛生大會（WHA）提案今日遭到駁回。中國國台辦對此宣稱，「一個中國原則」是國際社會普遍共識，人心所向、大勢所趨，不容任何挑戰。陸委會表示，本次提案未能列入WHA議程，完全是對岸蠻橫阻撓所致。中共以錯誤的政治主張凌駕健康人權，政府表達強烈抗議。

國台辦發言人朱鳳蓮說，COVID-19疫情發生以來，中方邀請台灣衛生專家赴湖北武漢考察，分享了50多份技術資料；迄今已向台灣通報疫情約400次，包括在中國確診的台灣居民資訊。

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朱鳳蓮宣稱，中方「高度重視」台灣民眾的健康福祉，及台灣「獲取各種疫情防控信息和支援的渠道完全是暢通有效的」。民進黨政府「歪曲否定體現一個中國原則的『九二共識』，破壞了兩岸協商的政治基礎，導致台灣參與世衛大會的政治基礎不復存在」。

對此，陸委會今日嚴正抗議中國國台辦、外交部及其代表等在世衛大會之不當發言、阻撓我參與案。

陸委會表示，中華民國是主權國家，台灣在歷史、國際法及兩岸現實上，從未一日屬於中華人民共和國；中方一再打壓我參與世衛案，更以悖離事實的謊言誤導國際社會，我政府表達強烈不滿。

陸委會強調，台灣公衛成就有目共睹，也願貢獻參與國際社會，這是全民的長期期待。面對當前全球疫情嚴峻之際，中共當局仍以錯誤的政治主張凌駕於「健康人權」之上，甚至誆稱照顧台灣民眾健康福祉及妥善安排，完全是扭曲事實，更是蔑視並嚴重損及台灣人民健康權利，及全球公共衛生利益，完全無助於兩岸良性互動。

陸委會指出，北京當局破壞國際秩序規則，企圖以其「一中原則」錯誤連結聯大及世衛等決議，根本無法獲得各方認可。當前相關國家政府、國會及國際組織等，已紛紛支持我參加WHA、台灣納入全球公衛體系已成為民主國家的共識，本次提案未能列入WHA議程，完全是對岸蠻橫阻撓所致。未來政府仍將努力不懈、持續積極爭取友好國際支持，並共同應對全球疫情挑戰。

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