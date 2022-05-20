不滿防疫政策 蘇偉碩狀告蔡蘇陳殺人

反萊豬醫生蘇偉碩狀告狀告蔡英文、蘇貞昌、陳時中殺人，蘇因居隔中，委由代表人替他按鈴。（記者李惠洲攝）

2022/05/20 10:45

〔記者黃佳琳、李惠洲／高雄報導〕反萊豬醫生蘇偉碩不滿政府防疫政策，今前往高雄地檢署狀告總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中涉嫌殺人，他還警告承辦檢察官，如果怠於偵辦、急於簽結吃案，將追究枉法不追訴罪及貪污罪。

蘇偉碩、口罩捲毛哥張為盛、幸福勞工黨主席郭韋朱、中央執行委員鍾岳霖等人今前往高雄地檢署按鈴控告，但他們因家人確診居隔中，由新聞聯絡人張為盛代為發言，蘇偉碩則透過視訊方式對外界說明。

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蘇偉碩指出，肺炎疫情逐漸入侵台灣以來，蔡、蘇、陳未能為國人準備充足有效的疫苗、藥物、PCR 及快篩劑等防疫物資，而廢弛其等防疫職務，造成國人迄今因感染病毒死亡人數已超過2千人，另成為植物人或受有其他重大殘病傷害的也都在全國各地陸續發生。

蘇偉碩表示，如果不是基層醫護人員基於自己職業道德與良心持續的努力，相信國人死亡及受重傷人數絶不僅止於此，所以他才會狀告蔡、蘇、陳三人殺人罪、重傷害罪及廢弛職務成災罪。

此外，蘇更認為蔡政府雖編列了新台幣8400億元預算，但其中弊端叢生，官商勾結，炒作股票，明顯非法圖利高端及褔又達，連三倍振興券人民相對應所繳交的1000元共2百多億元的款項下落也未曾對國人有所交代，且除不斷發出假訊息外，還把許多防疫本應讓人民知道的相關資訊予以封存，使得在野黨無從監督，人民也無從得知正確訊息，造成人心惶惶。

蘇也警告承辦此案的檢察官，如果怠於偵辦、急於簽結吃案將追究枉法不追訴罪及貪污罪，他還說告發狀雖然寫的不够詳細、具體，也未備有書面證據，但只要檢察官有心查處，將會有許多不利被告的證據等著偵辦，端看檢察官願不願意偵辦、敢不敢偵辦而已。

反萊豬醫生蘇偉碩狀告狀告蔡英文、蘇貞昌、陳時中殺人。（記者李惠洲攝）

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