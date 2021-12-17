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    「萊豬公投」正反兩方持續交鋒 蘇偉碩延長戰線告陳吉仲違反公投法

    反瘦肉精毒豬聯盟成員、前榮總精神科醫師蘇偉碩（左），今天向台北地檢署告發農委會主委陳吉仲涉嫌違反公投法，另控告陳吉仲加重誹謗。（記者錢利忠攝）

    反瘦肉精毒豬聯盟成員、前榮總精神科醫師蘇偉碩（左），今天向台北地檢署告發農委會主委陳吉仲涉嫌違反公投法，另控告陳吉仲加重誹謗。（記者錢利忠攝）

    2021/12/17 10:46

    〔記者錢利忠／台北報導〕四大公投案將於明天（18日）進行投票，「反萊豬」議題的正反兩方仍持續交鋒；反瘦肉精毒豬聯盟成員、前榮總精神科醫師蘇偉碩出示美國豬肉生產者委員會請願文件，批農委會主委陳吉仲稱「泰國因禁美豬遭關稅制裁」是「帶頭造謠」，今向台北地檢署告發陳吉仲涉嫌違反公投法。

    另針對農委會出示美國貿易代表署報告，反駁蘇偉碩等人引用錯誤數據，阻礙國家發展腳步一事，蘇偉碩今天另控告陳吉仲涉嫌加重誹謗。

    蘇偉碩拿出由美國豬肉生產者委員會（NPPC）提交給美國貿易代表署（USTR）的正式請願文件指出，陳吉仲近日宣稱泰國因禁萊豬而遭美國以取消關稅優惠報復，恐嚇台灣「反萊豬」公投若通過，也會遭到相同待遇，而事實是當時泰國對美豬採歧視性貿易措施，幾乎全面禁止美豬，卻享有對美6.17億美元的農產貿易順差，因此才遭美取消部分優惠關稅。

    農委會則搬出美方報告反駁，農委會指出，美國貿易代表署於今年3月公布的「2021各國貿易障礙評估報告」第489頁，清楚載明美國撤銷泰國關稅優惠，是因為泰國遲遲未參考國際標準，訂定萊克多巴胺安全容許量，阻擋美國豬肉產品進口，因此2020年撤銷相關免稅優惠。

    農委會強調，公投法第30條對於公民投票結果的處理已有明文規定，而無論此次公投結果如何，皆會尊重民意，並且依照公投法相關規定辦理，政府機關也會本於職責，持續向人民清楚說明。

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