為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    政院明提「礦業法」修法 兌現須經「原住民同意」承諾

    政院版「礦業法」修法明天將正式向立法院提出，趕在立法院本會期結束前兌現承諾提出修法。圖為位於花蓮縣秀林鄉亞泥新城山礦場。（資料照）

    政院版「礦業法」修法明天將正式向立法院提出，趕在立法院本會期結束前兌現承諾提出修法。圖為位於花蓮縣秀林鄉亞泥新城山礦場。（資料照）

    2022/05/18 16:39

    〔記者李欣芳／台北報導〕行政院審查「礦業法」修法完成跨部會審議，將在明天召開的院會通過包括民間團體期待以久的重大法案，政院版「礦業法」修法明天將正式向立法院提出，趕在立法院本會期結束前兌現承諾提出修法，這次修法政院確定刪除爭議許久的「霸王條款」，並要求業者一次性補辦環評，若礦場位於原住民族土地或部落周邊，必須舉辦諮商同意，否則將廢止礦業用地或停工。

    總統蔡英文曾針對亞泥礦權展延爭議，指示行政院應該將原住民諮商同意也納入整套的作業中。據悉，政院這次的修法，落實總統所指示業者採礦若礦場位於原住民族土地或部落周邊，必須舉辦諮商同意的程序，且這個原民諮商同意，是屬強制諮商。

    亞泥新城山礦區鄰近玻士岸部落，因涉及土地返還計畫、地質安全等爭議，長年大小抗爭不斷，地方居民意見兩極，呼籲政府修正礦業法聲浪四起。而行政院也已公布亞泥案真相調查報告，結果為「查無不法、行政作業有瑕疵」，並要求亞泥成立基金與部落共管、制定「礦場轉型與土地再利用計畫」與主動踐行諮商同意程序等。

    如今，行政院將進一步提出刪除俗稱「霸王條款」規定，亦即刪除現行第31條「主管機關依法駁回礦業權展限申請案之補償規定」，知情官員指出，這是礦業法修法爭論許久也是最大的爭議，政院版確定刪除「霸王條款」，另為加強環境保護，也要求業者一次性補辦環評。

    行政院發言人羅秉成下午受訪表示，政院將兌現承諾在立院本會期提出「礦業法」修法，政院最近也都朝立院本會期提出修法的方向努力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    政院：礦業法修法盼在立院本會期結束前送審
    2022/05/11 14:23

    政院：礦業法修法盼在立院本會期結束前送審
    環團質疑礦業法無蹤影 政院：盼本會期提出
    2022/04/14 13:59

    環團質疑礦業法無蹤影 政院：盼本會期提出

    三大園區匯聚 歐式科技宅成自住首選
    從總預算、礦業法修法吵到修憲 朝野協商破局明續戰
    2022/01/17 19:00

    從總預算、礦業法修法吵到修憲 朝野協商破局明續戰
    出席國慶大典 陳椒華向蔡總統喊話︰速修「礦業法」
    2021/10/10 11:30

    出席國慶大典 陳椒華向蔡總統喊話︰速修「礦業法」

    幼兒完整接種肺鏈疫苗 防護滴水不漏
    亞泥展延遭撤銷仍可挖山 多名民進黨立委籲修礦業法
    2021/09/29 11:28

    亞泥展延遭撤銷仍可挖山 多名民進黨立委籲修礦業法
    亞泥採礦爭議不斷 民團籲政府速修「礦業法」
    2020/06/23 14:12

    亞泥採礦爭議不斷 民團籲政府速修「礦業法」
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播