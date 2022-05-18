政院明提「礦業法」修法 兌現須經「原住民同意」承諾

政院版「礦業法」修法明天將正式向立法院提出，趕在立法院本會期結束前兌現承諾提出修法。圖為位於花蓮縣秀林鄉亞泥新城山礦場。（資料照）

2022/05/18 16:39

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院審查「礦業法」修法完成跨部會審議，將在明天召開的院會通過包括民間團體期待以久的重大法案，政院版「礦業法」修法明天將正式向立法院提出，趕在立法院本會期結束前兌現承諾提出修法，這次修法政院確定刪除爭議許久的「霸王條款」，並要求業者一次性補辦環評，若礦場位於原住民族土地或部落周邊，必須舉辦諮商同意，否則將廢止礦業用地或停工。

總統蔡英文曾針對亞泥礦權展延爭議，指示行政院應該將原住民諮商同意也納入整套的作業中。據悉，政院這次的修法，落實總統所指示業者採礦若礦場位於原住民族土地或部落周邊，必須舉辦諮商同意的程序，且這個原民諮商同意，是屬強制諮商。

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亞泥新城山礦區鄰近玻士岸部落，因涉及土地返還計畫、地質安全等爭議，長年大小抗爭不斷，地方居民意見兩極，呼籲政府修正礦業法聲浪四起。而行政院也已公布亞泥案真相調查報告，結果為「查無不法、行政作業有瑕疵」，並要求亞泥成立基金與部落共管、制定「礦場轉型與土地再利用計畫」與主動踐行諮商同意程序等。

如今，行政院將進一步提出刪除俗稱「霸王條款」規定，亦即刪除現行第31條「主管機關依法駁回礦業權展限申請案之補償規定」，知情官員指出，這是礦業法修法爭論許久也是最大的爭議，政院版確定刪除「霸王條款」，另為加強環境保護，也要求業者一次性補辦環評。

行政院發言人羅秉成下午受訪表示，政院將兌現承諾在立院本會期提出「礦業法」修法，政院最近也都朝立院本會期提出修法的方向努力。

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