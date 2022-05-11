政院：礦業法修法盼在立院本會期結束前送審

行政院發言人羅秉成表示，行政院正就礦業法的修法進行審查，原則上還是朝立院本會期提出這項修法。（資料照）

2022/05/11 14:23

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡政府曾承諾推動「礦業法」的改革，不過，立法院預定本月底休會並未規畫召開臨時會，面對民間團體質疑政府推動修法無具體進展，行政院發言人羅秉成今天中午受訪表示，行政院正就「礦業法」的修法進行審查，原則上還是朝立院本會期提出這項修法。

政院是否趕得及在月底前將經濟部提報的「礦業法」修法送請立院審議，引發外界關注。

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環團日前質疑，今年2月18日經濟部公告的「礦業法」草案已於3月初送入行政院，至今卻無具體作為，呼籲行政院將礦業權展限把關、有期限的原民諮商同意等內容納入政院版草案，並在會期最後一個月啟動審查、完成修法，回應過去24萬人民連署「守護山林、礦業改革」的期待。

根據經濟部預告的「礦業法」修正草案，刪除主管機關依法駁回礦業權展限申請案補償規定的「霸王條款」，並要求業者一次性補辦環評，若礦場位於原住民族土地或部落周邊，必須舉辦諮商同意，否則將廢止礦業用地或停工。草案同時新增回饋機制。

部分民進黨立委則認為經濟部版本給予舊礦廠或申請業者一定的合理期間，辦理跟部落族人的溝通說明及取得諮商同意，當然是必要的，可是若沒有說清楚遊戲規則，變成礦業權者可以「無限次」的一再申請辦理諮商同意，形同是「問到同意為止」，有可能造成諮商同意申請過程中，各方一再發生衝突，關係持續撕裂。因此，主張遊戲規則有必要訂得更清楚。

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