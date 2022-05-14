政見喊發「染疫慰問金」 謝國樑開直播坦承緩不濟急

國民黨基隆市長擬參選人謝國樑臉書開直播，澄清的他染疫慰問金並非遊走法律邊緣。（謝國樑辦公室提供）

2022/05/14 21:00

〔記者盧賢秀／基隆報導〕國民黨基隆市長擬參選人謝國樑提出「染疫慰問金」政見，確診者發1萬元、死亡都發30萬元，還採回溯措施，引起爭議，被批遊走在期約賄選灰色地帶。謝國樑今天在臉書開直播承認，回溯政策要等他上任才編列2024年預算發慰問金給今年的確診者，確實緩不濟急，將請跨黨派議員連署提案，要求市府儘速編列染疫慰問金預算。

謝國樑今天下午在臉書開直播，與基隆市議會議長蔡旺璉、聯合審查會主席莊榮欽議員連線，蔡旺璉、莊榮欽表示，防疫不分黨派，也不必齊頭式平等，願意促成議員連署提案，建議市府編列慰問金預算，幫助弱勢人士度過疫情關卡。

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謝國樑說，他的初心只是想要照顧染疫者，在未來他上任後會積極推動，他也主動聯繫全體國民黨團議員，集思廣義。今年疫情最嚴重，若等他上任後再編列2024年預算，恐無法即時有效幫助今年染疫的民眾，他願主動拜訪爭取與跨黨派議員合作提案，建請市府儘速編列預算。

對於目前懸掛在基隆各處的「染疫慰問金」看板，有部分民眾誤以為現在就能申請慰問金，謝國樑說，為避免誤會，會修正看板內容。

謝國樑的染疫關懷車，宣導他提出的染疫慰問金政見。（謝國樑辦公室提供）

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