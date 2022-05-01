「染疫慰問金」財源？ 謝國樑：若當選暫緩基隆35億元建設經費

基隆市長參選人謝國樑、市議員參選人戴湘儀、市議員陳偉杰（左到右）幫忙掃街。（蔡畹鎣服務處提供）

2022/05/01 13:31

〔記者邱書昱／新北報導〕國民黨新北市議員擬參選人蔡畹鎣日前確診，選舉行程都停擺，面對2日的黨內初選民調，不少黨內好友幫忙站街口、掃街，今天由基隆市長參選人謝國樑、市議員參選人戴湘儀、市議員陳偉杰等人到建國市場代打掃街。媒體也詢問謝國樑拋出的「染疫慰問金」財源？他說，基隆有筆35到40億元的市政建設經費挹注。

謝國樑表示，這次掃街希望新北、基隆全力結合，獲得2個勝利，新店也有許多好友參選，他自己也參選市長，所以只要有人邀請站台，也一定會全力協助。

請繼續往下閱讀...

戴湘儀說，在得知蔡畹鎣確診後，隔天就找來好友幫忙站街口，今天是初選民調前一天，更要把握拜票的時間，由於和蔡都是女性，因此拜票時也有不少長輩、民眾視為分身，相信代打有一定效果，能夠順利挺過初選。

陳偉杰說，市府4位年輕人參選，有許多經驗需要傳承，他也會幫忙國民黨內，有志參選、認真投入公共事務的青年，而北北基在疫情、校園等議題更緊密，謝國樑幫忙站台就是跨區協助，勢必能合作無間。

此外，針對「染疫慰問金」，謝國樑表示，根據美國研究確診者痊癒後，仍有許多後遺症，隨著現在台灣確診人數增加，因此要給予民眾集體補償，待他入主市府後，也會先將基隆市一筆35、40多億元的建設經費暫緩，提供給民眾健康補償。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法