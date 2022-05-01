為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「染疫慰問金」財源？ 謝國樑：若當選暫緩基隆35億元建設經費

    基隆市長參選人謝國樑、市議員參選人戴湘儀、市議員陳偉杰（左到右）幫忙掃街。（蔡畹鎣服務處提供）

    基隆市長參選人謝國樑、市議員參選人戴湘儀、市議員陳偉杰（左到右）幫忙掃街。（蔡畹鎣服務處提供）

    2022/05/01 13:31

    〔記者邱書昱／新北報導〕國民黨新北市議員擬參選人蔡畹鎣日前確診，選舉行程都停擺，面對2日的黨內初選民調，不少黨內好友幫忙站街口、掃街，今天由基隆市長參選人謝國樑、市議員參選人戴湘儀、市議員陳偉杰等人到建國市場代打掃街。媒體也詢問謝國樑拋出的「染疫慰問金」財源？他說，基隆有筆35到40億元的市政建設經費挹注。

    謝國樑表示，這次掃街希望新北、基隆全力結合，獲得2個勝利，新店也有許多好友參選，他自己也參選市長，所以只要有人邀請站台，也一定會全力協助。

    戴湘儀說，在得知蔡畹鎣確診後，隔天就找來好友幫忙站街口，今天是初選民調前一天，更要把握拜票的時間，由於和蔡都是女性，因此拜票時也有不少長輩、民眾視為分身，相信代打有一定效果，能夠順利挺過初選。

    陳偉杰說，市府4位年輕人參選，有許多經驗需要傳承，他也會幫忙國民黨內，有志參選、認真投入公共事務的青年，而北北基在疫情、校園等議題更緊密，謝國樑幫忙站台就是跨區協助，勢必能合作無間。

    此外，針對「染疫慰問金」，謝國樑表示，根據美國研究確診者痊癒後，仍有許多後遺症，隨著現在台灣確診人數增加，因此要給予民眾集體補償，待他入主市府後，也會先將基隆市一筆35、40多億元的建設經費暫緩，提供給民眾健康補償。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    基隆公幼招生4月底登場 謝國樑提政見：托育津貼提升到1萬元
    2022/04/26 08:16

    基隆公幼招生4月底登場 謝國樑提政見：托育津貼提升到1萬元
    「類普篩」改名「全民防疫愛心篩檢」 基隆3市長參選人有意見
    2022/04/03 20:55

    「類普篩」改名「全民防疫愛心篩檢」 基隆3市長參選人有意見

    來路不明瘦身茶下肚 恐病痛纏身
    黃健庭：謝國樑民調領先對手 盼團結拉大差距
    2022/03/10 13:31

    黃健庭：謝國樑民調領先對手 盼團結拉大差距
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播