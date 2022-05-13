謝國樑喊當選發染疫慰問金 莊瑞雄：建議國民黨產拿來發
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開競選支票！謝國樑：當選基隆市長發染疫慰問金 確診1萬並回溯
〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨基隆市長擬參選人謝國樑開出競選支票，若未來他當選市長，將編列預算發放染疫慰問金，市民確診就發1萬元，死亡再發30萬元，回溯適用。對此，民進黨立委莊瑞雄認為，拿公家的錢開支票，這不是一個好政見；他建議國民黨主席朱立倫把他們藏起來的黨產拿出來發，並將之列為各縣市競選的統一政見，如此將會是「今年的超級亮點」。
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對於謝國樑的「政見」是否涉及期約賄選？民進黨立委吳秉叡說，「這遊走在灰色地帶，怎麼解讀不容易，但這個行為不好，應該讓基隆市民知道這樣他們的財政受得了嗎？」先讓大家知道才能公評。政見畢竟是政見，到底算不算賄選，他認為有討論餘地，但不認為這是好的，因為基隆市的財政畢竟是市民大家的。
他說，用這樣的方式，第一是議會也還沒有過，開這種政見，到時議會過不了怎麼辦，「騙票嗎？還是打算自己要發？」第二是基隆財政被你用完，這顯然是一大筆錢，那以後基隆的地方建設要靠什麼？這不是一個好的方式。
莊瑞雄則說，拿公家的錢開支票，這不是一個好政見，如果碰到一個再加碼1萬元、10萬元的對手，大家在比拿公款為自己選舉拉票，這樣的觀感其實不好，「國民黨的選舉真的都離不開錢嗎？一定要用錢？」應該是當選後財政要如何規劃，這樣才對，施政順序總有先後，萬一有人開更大張支票怎麼辦？
他認為，謝國樑的「政見」算是期約賄選的擦邊球，但觀感真的不好，若前面已有這樣的福利制度，他覺得原來的不夠再加碼，還比較合理；這應該問他們的黨主席，如果認為這樣很好，那其他縣市是否也列為統一政見，把他們藏起來的黨產拿出來發，讓民眾做總體檢也很好，如此將會是「今年的超級亮點。」
記者致電被視為民進黨基隆市長潛在參選者的立委蔡適應，但他並未接聽電話，無法得知其回應。