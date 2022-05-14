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    4新人全上！民進黨彰化區縣議員初選 新面孔包辦前3名

    民進黨彰化縣黨部主委邱建富公布彰化區縣議員民調結果，4位新人全數上榜。（記者劉曉欣攝）

    民進黨彰化縣黨部主委邱建富公布彰化區縣議員民調結果，4位新人全數上榜。（記者劉曉欣攝）

    2022/05/14 12:22

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕民進黨彰化區（彰化市、花壇鄉、芬園鄉）縣議員初選民調今天出爐，共有8人登記，將提名6人，首次參選的辜皇譯、楊子賢與黃柏瑜更拿下前三名，新人許雅琳則以婦女保障名額擠下葉孟家，宣告4位新人初試啼聲，首戰皆捷！

    民進黨彰化縣黨部主委邱建富表示，彰化區議員應選13席，民進黨提名6人，其中包括1名婦女保障名額，這次競爭非常激烈，除了4位新人以外，2位現任縣議員李成濟、莊陞漢尋求連任，而前彰化市代表葉孟家、前縣議員林維浩也都登記黨內初選。

    邱建富指出，彰化區縣議員民調由趨勢、山水兩家民調公司在昨天晚間進行，民調結果今天出爐，民調前5名依序是辜皇譯、楊子賢、黃柏瑜、李成濟、莊陞漢，這次唯一的女性參選人許雅琳雖名列第7，但基於婦女保障名額提名辦法，許雅琳也將獲得提名。

    這次新人來勢洶洶，湧言會支持的辜皇譯是立委王定宇辦公室執行長，首次參選就民調排名第一，擊敗兩位現任議員；辜皇譯強調，他最早起步拚初選，非常感謝鄉親的支持，也希望在初選過後，民進黨在彰化區所提名的6席縣議員，能夠6席全上，發揮極大化的問政能力！

    而民調排名第二的是年僅26歲的台大碩士生楊子賢，排名第三的是27歲的英國劍橋大學碩士黃柏瑜，加上以婦女保障名額獲得提名的30歲彰化市公所專員許雅琳，也擁有亞洲大學碩士，這位3位年紀輕輕的新人，同時擁有高學歷與顏值，一出擊就獲得民調的肯定。

    楊子賢表示，這是一場君子之爭，未來將與所有提名的隊友一起努力，一起打贏選戰；黃柏瑜則指出，他因為國小畢業就出國念書，剛開始投入選戰，很多人都認為他應該去都會區選才對，但鄉親以民調投下對他的認同票，讓他非常感動。

    爭取連任的縣議員李成濟、莊陞漢則名列第4名與第5名，李成濟說，希望能夠打贏年底選戰，初選過關就好；莊陞漢強調，黨內初選民調與年底選舉並不太一樣，他上次黨內民調很高，但選戰仍打得艱辛，他會在年底選戰奮力衝刺。

    而林維浩在民調結果墊底，令所有人都跌破眼鏡，原本以為他在安全名單之中，林維浩強調，這次未獲提名，但他仍會全力幫民進黨助選。

    湧言會全力支持的辜皇譯，首次參與民進黨內初選就名列第一。（辜皇譯提供）

    湧言會全力支持的辜皇譯，首次參與民進黨內初選就名列第一。（辜皇譯提供）

    台大碩士生楊子賢年僅26歲，以新人之姿民調第二贏得民進黨彰化區縣議員初選。（記者劉曉欣攝）

    台大碩士生楊子賢年僅26歲，以新人之姿民調第二贏得民進黨彰化區縣議員初選。（記者劉曉欣攝）

    英國劍橋大學碩士的黃柏瑜年僅27歲，贏得民進黨彰化區縣議員黨內初選。（記者劉曉欣攝）

    英國劍橋大學碩士的黃柏瑜年僅27歲，贏得民進黨彰化區縣議員黨內初選。（記者劉曉欣攝）

    許雅琳首次登記民進黨初選，以婦女保障名額獲得提名。（許雅琳提供）

    許雅琳首次登記民進黨初選，以婦女保障名額獲得提名。（許雅琳提供）

    爭取連任的彰化縣議員莊陞漢，通過民調考驗獲得民進黨提名。（記者劉曉欣攝）

    爭取連任的彰化縣議員莊陞漢，通過民調考驗獲得民進黨提名。（記者劉曉欣攝）

    爭取連任的彰化縣議員李成濟，通過民調考驗獲得提名。（記者劉曉欣攝）

    爭取連任的彰化縣議員李成濟，通過民調考驗獲得提名。（記者劉曉欣攝）

    民進黨彰化區縣議員民調結果出爐，許雅琳以婦女保障名額擠下葉孟家。（民進黨彰化縣黨部提供）

    民進黨彰化區縣議員民調結果出爐，許雅琳以婦女保障名額擠下葉孟家。（民進黨彰化縣黨部提供）

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