唯一無黨內初選 民進黨彰縣溪湖區王世敏退出、2女將拚議員

黨內歐陽蓁珠、王世敏、劉珊伶，原本要進行黨內初選，因王世敏的退出而取消。（民進黨彰化縣黨部提供）

2022/05/10 10:34

〔記者顏宏駿／彰化報導〕年底彰化縣議員選舉，民進黨內參選爆炸，為推出適當人選，各區即將在下週起展開電話民調決勝負，而第5選區（溪湖、埔鹽、埔心）原本由歐陽蓁珠、王世敏、劉珊玲進行黨內初選，但王世敏顧及黨內團結，決定退出，讓該區的綠營選情單純化，這也是民進黨縣內唯一沒有黨內初選的選區。

王世敏說，他不願看到黨內厮殺，決定急流湧退，他表示，溪湖區民進黨最多只有2席的實力，從他宣佈參加黨內初選以來，就逐漸感受到同志間彼此的敵意上升，他很不喜歡這樣的感覺，同志間如果不能齊心合力，只會讓對手魚漁翁得利。

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他說，上屆黨內在該區大膽提名3人，因大環境不佳，3人皆鎩羽而歸，落得溪湖區沒有綠營縣議員的窘境，而歐陽蓁珠這次捲土重來，她是政壇老將，加上新秀劉珊伶形象清新，兩人皆有一定的實力，「如果我的退出，可以創造民進黨黨內團結的氣勢，大家一致對外，我寧願退出」他強調，「成功不必在我」。

劉珊伶與歐陽蓁珠今天都感謝王世敏的讓賢，2人都說，王世敏有一定的政治實力，卻選擇退出，非常難能可貴，她們一定全力打拚，不辜負王的讓賢美意。

王世敏曾跟隨前溪湖鎮長楊福建在公所服務，後來轉任前立委洪宗熠溪湖服務處主任。

32歲的劉珊伶淡江大學企管系畢業，長期擔任立委陳素月助理，她也是埔心鄉長張乘瑜的媳婦。

67歲的歐陽蓁珠曾任2屆縣議員，是民進黨的資深女將，4年前尋求連任失敗，此次捲土重來。

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