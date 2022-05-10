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    首頁　>　政治

    民進黨彰化選戰缺母雞？新人衝民調 紛紛向外求強棒支援

    2022/05/10 22:35

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣向來被視為大選勝敗的關鍵縣市，由於民進黨彰化縣長徵召提名人選尚未敲定，在缺乏強大母雞帶領下，也讓為了衝刺民調的彰化新人紛紛向外縣市借將，尋求強棒同框來拜票！

    彰化縣議員擬參選人楊子賢今天有林昶佐來助選。（楊子賢提供）

    彰化縣議員擬參選人楊子賢今天有林昶佐來助選。（楊子賢提供）

    民進黨彰化區縣議員即將在13日晚間進行民調，首次參選的新人楊子賢、辜皇譯與黃柏瑜，今天全都向外縣市借將來陪同拜票，也讓彰化街頭充滿選戰氣息。

    楊子賢向來被歸為新潮流，今天陪同在路口拜票的是立委林昶佐；林昶佐表示，因為楊子賢沒有顯赫家世與雄厚資源，但他有很好的人緣，包括去年公投或是在陳柏惟反罷免聲援都全力以赴，希望新人能夠被更多人看到。

    彰化縣議員擬參選人辜皇譯由台北市議員阮昭雄陪同拜票。（辜皇譯提供）

    彰化縣議員擬參選人辜皇譯由台北市議員阮昭雄陪同拜票。（辜皇譯提供）

    而辜皇譯屬於湧言會成員，這也是湧言會首次在彰化縣推出人選，幾乎所有的人都輪番前來助選，今天到場的是民進黨中央黨部發言人、新竹市議員李妍慧，以及台北市議員阮昭雄；阮昭雄表示，他在彰化出生，對於彰化有特別的感情，除了抽空輔選辜皇譯，也親自拍攝推薦影片，跟鄉親強力推薦。

    彰化縣議員擬參選人黃柏瑜找來同為英系的新人陳聖文與王宣貿助選。（黃柏瑜提供）

    彰化縣議員擬參選人黃柏瑜找來同為英系的新人陳聖文與王宣貿助選。（黃柏瑜提供）

    黃柏瑜則是英系的明日之星，今天陪同拜票的是來自台北的陳聖文與台南市的王宣貿，這兩人才剛剛通過民進黨的黨內初選，取得台北市議員、台南市議員的提名；3人同為英系的年輕人，長期都會在相關課程裡碰頭，也希望把通過初選的好運氣，一起跟黃柏瑜分享。

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