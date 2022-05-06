綠營彰縣「新芽」5將登記議員初選 蔡其昌拜託盼全上

立法院副院長蔡其昌（中）今陪同彰化新芽連線成員，完成縣議員初選登記，宣告戰鬥隊成型就位。（記者張聰秋攝）

2022/05/06 12:27

〔記者張聰秋／彰化報導〕2022年地方5合1選舉，民進黨彰化縣黨部受理參選人領表登記作業，今最後1天，上午，立法院副院長、民進黨台中市長參選人蔡其昌和新潮系立委陳素月，陪同「新芽連線」5位成員完成縣議員初選登記，宣告戰鬥隊成型。

蔡其昌讚賞5人從政和為民服務的條件，拜託彰化鄉親給年輕新芽機會全部送進縣議會，未來希望有機會在議會協助他想推動中台灣區域共同治理的理念，他強調，彰化台中要好，唯賴區域治理共贏共好。

請繼續往下閱讀...

蔡其昌表示，5人學富五車，條件都很優秀，民主發展過程，一定要有新芽，現在叫新芽，未來就能成為守護彰化的大樹，好比他從年輕助理做起到選上立委和當上副院長，一路都是民進黨栽培和鄉親支持，5人條件來看，他可以做到副院長，5人就能做到院長，只要鄉親願意給栽培的機會。

蔡其昌進一步指出，自己是台中市長參選人，台中和彰化是一個共同生活圈，很多彰化人工作在台中，也在台中買房，他如果當選台中市長，中台灣的區域治理一定要推動，不做區域治理，台中市很難獨自好，好比說，交通連結、水域和空氣治理都是，尤其是觀光，台中和彰化更是互補，遊客晚上享受台中都會型態的生活，白天到鹿港慢遊、到溪湖吃羊肉爐，區域治理是台中和彰化共贏共好非常重要的關鍵。

5人各是爭取連任的縣議員張欣倩、洪騰明，另外3人楊子賢、藍駿宇、劉珊伶首度競逐縣議員，其中，劉珊伶是立委陳素月的國會助理，張欣倩是前縣長魏明谷的秘書。

立法院副院長蔡其昌（前排左2）今陪同彰化新芽連線成員5人完成縣議員初選登記，縣黨部主委邱建富（前排中）歡迎蔡其昌親自陪同，為5人加油打氣。（記者張聰秋攝）

立法院副院長蔡其昌（右）肯定立委陳素月（左）是實實在在問政、踏實為民服務，請大家對陳素月公司出品的選將要有信心。（記者張聰秋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法