疫情影響 「HFX台北論壇」延至2023舉辦

哈利法克斯國際安全論壇原定今年1月移師台北，與我國智庫國防安全研究院合辦「哈利法克斯：台北論壇」，現考量嚴峻疫情延至2023年辦理。圖為HFX尚未延後時所擷取的網頁畫面。（圖擷取自HFX官網）

2022/05/09 17:55

〔記者呂伊萱／台北報導〕「哈利法克斯：台北論壇」（HFX TAIPEI）原定今年移師台北舉行，不過該論壇在年初宣布延期之後，因疫情變化和烏俄戰爭局勢等綜合考量，已確定不會在今年之內舉行。外交部和國防安全研究院均證實此變化，外交部並表示，活動將延至明年辦理。

哈利法克斯國際安全論壇（HFX）是全球知名安全議題交流研討平台，該論壇2021年5月頒贈「馬侃公共事務領袖獎章」給我國總統蔡英文，引發中共抗議。2個月後，HFX再宣布規劃於2022年首度移師亞洲，辦理「哈利法克斯：台北論壇」（HFX TAIPEI）。

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該活動原預計邀請約300位歐美及印太區域政要來台參與盛會，但今年1月因變種病毒疫情而宣布延後到今年稍晚舉行。後因疫情發展、邊境管制和國際局勢劇變等考量，實務上難以舉行，因此將繼續推遲，不會在年內舉行。另第13屆HFX論壇已定案將於11月18日至20日在加拿大諾華士高沙省省會、哈利法克斯舉行。

外交部副發言人崔靜麟表示，原訂於今年元月舉辦的「哈利法克斯台北論壇」（HFX Taipei），主辦單位前已因全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，決定延至2023年辦理。

台灣方面配合單位、國防安全研究院則表示，這場國際會議主辦方為華府HFX論壇，對方去年表達希望來台舉辦國際安全會議，國防院樂於協助促成。但由於歐洲爆發烏克蘭戰爭，且戰事仍在持續中，HFX論壇經董事會討論後，決議暫緩今年來台規劃。

HFX總部位於美國華盛頓特區，是個獨立、非營利、無黨派的組織。HFX國際安全論壇則是全球最具聲譽的防衛事務論壇之一，美國前國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）等多國政要都曾參與對話，該論壇活動一向是匯集全球民主國家討論安全議題及強化戰略合作的國際盛會。

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