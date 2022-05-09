監院二度彈劾「曲棍球案」檢察官 國民黨：政治追殺斲傷司法

台中地檢署檢察官陳隆翔。（資料照）

2022/05/09 17:04

〔記者林良昇／台北報導〕監察院認為台中地檢署檢察官陳隆翔偵辦曲棍球協會詐領補助款案，認事用法有違誤，但卻二度提出彈劾引發爭議，國民黨文傳會副主委黃子哲今表示，此舉違背司法「一事不再理」的法治原則、斲傷司法獨立精神。

黃子哲批評，民進黨除了提名前監委陳師孟讓監察院成為「東廠」打手外，現又有監委高涌誠、林郁容堂而皇之違反法治精神，二度彈劾秉公行事的檢察官，企圖讓司法界噤聲，請問這不是政治追殺，什麼才是政治追殺？蔡英文總統還如何推行已成笑話的司法改革？

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黃子哲表示，過去前立委段宜康與魏明谷在競選彰化縣長期間曾誣指國民黨籍候選人林滄敏涉嫌侵占公款，但經調查後法院已經判決段宜康與魏明谷敗訴，須賠償林滄敏名譽損失。但沒想到段宜康「博歹筊」不願吞下曲棍球就算了，竟然還向監委陳情彈劾當時承辦案件的檢察官陳隆翔違法失職。

黃子哲痛批，段宜康無視法治、行徑囂張，而監察院竟沆瀣一氣，與政治聯手斲傷司法獨立，相信國人絕對無法接受。

黃子哲指出，在陳隆翔被初次提起彈劾時，司法院職務法庭就已經判決該案「不受懲戒」，也認為監委提出再審「顯無理由」而駁回，沒想到高涌誠、林郁容竟仍敢公然違背「一事不再審」的司法原則二度彈劾陳隆翔，甚至也沒有保障被彈劾人的答辯機會，讓程序正義淪為空談，更讓監察院成為戕害司法公信力的始作俑者，害台灣民主法治的精神蕩然無存。

黃子哲表示，民進黨政府提名監委唯親是用，高涌誠、林郁容戕害司法獨立，如果不是有民進黨作後盾，難道他們敢這樣大言不慚、肆意妄為嗎？民進黨必須向外界說明清楚，以昭公信，否則成為傷害司法的歷史罪人，相信台灣人民都會記在心上。

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