藍委聞中華民國台灣罵官員「肖仔」 謝志偉︰中國XX黨該「解瘋」了

謝志偉出席德北下薩克森邦（Niedersachsen）議會正式成立「友台小組」。（圖翻攝自臉書）

2022/05/03 10:52

〔即時新聞／綜合報導〕昨天（2日）國史館長陳儀深、外交部常次俞大㵢等官員赴立院備詢，俞大㵢強調中華民國與中華人民共和國互不隸屬：「中華民國台灣是主權獨立國家」，結果遭國民黨團總召曾銘宗痛批：「到底是中華民國、中華民國台灣、還是台灣？無庸置疑？你是肖仔喔？」對此駐德代表謝志偉感嘆：「實在令人看了難過到不行」。

謝志偉在臉書撰文表示，一位台灣外交界前輩，為了「中華民國台灣」6個字，竟然被一個幾近抓狂的人在國會殿堂羞辱，被指著罵「你是肖仔？」讓人看了難過到不行。

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謝志偉說，他們在國外做外交，被中國打壓，不准他們使用「Taiwan/台灣」，結果有人在國內用「中華民國台灣」，「也要被中國XX黨的人駡到臭頭」，謝志偉忍不住痛批：「可他們一碰到中共，『中華民國』就自動不見！到底誰才是『肖仔』？！」

謝志偉以自身經驗為例，他今天（3日）早上前往德北下薩克森邦（Niedersachsen）首府所在地漢諾威，出席其邦議會正式成立「友台小組」，謝志偉強調：「是『友台』小組，不是『友中』小組噢-而他們為我做的名牌就是『Repräsentant von Taiwan 』（台灣駐德代表）！」

謝志偉感嘆：「這下好了，他們還在說，中國大使館應該會來抗議他們沒用『台北駐德代表』，而是『台灣駐德代表』。」

文末謝志偉再度開砲，直言台灣是招誰惹誰，出國被老共打壓，在家被老K嫌棄，他說，看到台灣就抓狂的人，也都幾十年了，該「解瘋」了吧。

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