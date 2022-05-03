聽到「中華民國台灣」抓狂 逼問何時改國名 國民黨鞭罵官員肖仔 摔預算書

國史館長陳儀深（左）昨赴立法院就「中日和約生效七十週年紀念與台灣地位之定論」進行專題報告，會前與國民黨立委陳以信（右）交換意見。（記者朱沛雄攝）

2022/05/03 05:30

〔記者呂伊萱、蘇永耀／台北報導〕國史館研討會提及台灣地位未定論，遭國共兩黨批評。國史館長陳儀深、外交部常次俞大㵢等官員昨赴立院備詢，有多位國民黨立委輪番情緒性質問，連「中華民國台灣」一語都被批「國名什麼時候改了？你是肖仔喔？」民進黨立委羅致政無奈說，政治作秀無助於釐清台灣地位。

今年是「舊金山和約」生效七十週年，國史館日前舉辦學術研討會，討論台灣地位未定論，引起國民黨批評。國民黨立委陳以信以立法院司法委員會召委職權，邀陳儀深、外交部和陸委會官員昨列席報告並備詢。

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陳儀深援引史實指出，「台灣地位未定」說法在許多歷史關鍵時刻，是台灣免於被中共併吞的國際法基礎。台灣於一九九○年代，全面改選中央民代並舉行總統直選，「有效自決」已確立台灣主權地位。

曾銘宗︰改國名 莫名其妙

俞大㵢報告引述蔡總統去年國慶演說，重述四個堅持，強調中華民國與中華人民共和國互不隸屬，「中華民國台灣是主權獨立國家，無庸置疑，中華民國主權一直存在，主權屬於台灣二三五○萬人民」。

但「中華民國台灣」一語卻讓國民黨團總召曾銘宗暴跳如雷，批俞「到底是中華民國、中華民國台灣、還是台灣？無庸置疑？你是肖仔喔？國名什麼時候改了？你領中華民國的俸祿，不然明年預算書就寫中華民國台灣！莫名其妙！」甚至把預算書摔在桌上。

國民黨立委葉毓蘭、楊瓊瓔、孔文吉、林思銘和李德維也輪番質問。陳以信更當作個人秀，強調開羅宣言、展示中日和約與日本降書等文件，質詢整整二十分鐘，批陳儀深不適任國史館長，要他回學術界鼓吹台獨。

陳儀深說明，不論開羅宣言、降書或波茨坦宣言都有其作用，但要看歷史脈絡，「我們的觀點是不要停留在開羅宣言等三份文件上。今天事實上中華民國是在台澎金馬，一九四九變局後才有舊金山和約和中日和約」。

民進黨立委黃世杰說，討論應回歸國際法專業，不是爭論意識形態或統獨立場。黃也要求外交部好好研議，以最符台灣人民利益的立場架構論點，提供完整說帖。

羅致政︰無視史實 政治作秀

羅致政指出，對台灣重要的是，須確保台灣主權地位的現況和未來。國民黨立委不從法理討論、無視客觀史實，從頭到尾就是政治作秀，向馬英九效忠，無助釐清問題。

據指出，為讓相關討論能留下歷史紀錄，國史館擬將日前研討會論文集公開出版，彙整和約簽署後相關國家的發言與態度，盼能讓民眾更瞭解台灣的國際法律地位發展脈絡。

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