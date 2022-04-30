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    蔡其昌拜會請益「沒心結」 林佳龍：我會當最大後盾

    蔡其昌今天至前交通部長林佳龍的光合基金會辦公室進行市政請益。（記者廖耀東攝）

    蔡其昌今天至前交通部長林佳龍的光合基金會辦公室進行市政請益。（記者廖耀東攝）

    2022/04/30 12:13

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨確定徵召立法院副院長蔡其昌競選台中市長，蔡其昌今天至前交通部長林佳龍的光合基金會辦公室進行市政請益，兩人展現合作的決心，林佳龍表示，4年前選市長的棒子掉了，蔡其昌要將它撿起來，他會作為蔡其昌最大後盾，「兄弟攜手、震撼山河！」蔡其昌則表示，盧秀燕執政4年市政落後，他接棒後，會將此接力賽先當百米跑，將落後的市政追回。

    林佳龍與蔡其昌先前不表態參選台中市長並隔空對話，林佳龍要蔡其昌儘早表態，蔡其昌則說是黨中央是有徵召制度，但在蔡其昌確定獲黨中央徵召後，爭議化解，蔡其昌今天上午特別到林佳龍位在台中市的辦公室進行市政請益，雙方會談半小時，林佳龍還送了「菜頭、奇異果及蔥、蒜」，象徵蔡其昌的名字都在內。

    兩人在閉門會談了半小時後，同時受訪，林佳龍表示，兩人進行市政意見交換，他在任市長時提出大台中山手線等政策，蔡其昌都有參與，因此對市政並不陌生，且兩人在中央及地方攜手合作，蔡其昌在立法院為台中市爭取了很多的預算。

    林佳龍並批，這4年來，他所提軌道建設嚴重落後，市政空轉，他在2018年在市政接力賽中掉了棒，盧秀燕不但未繼續延續他的政策，她自己的政見也跳票，如空氣沒有換新、沒有重大建設，而蔡其昌將撿起這一個棒子，他會當蔡其昌最大後盾，蔡其昌很聰明，表示會延續他的政策，也會將他奠定好的基礎，追趕上進度。

    林佳龍強調，他與蔡其昌兩人是「兄弟攜手，震撼山河」，要為台中人贏得這場選舉。

    蔡其昌則表示，他跟林佳龍沒有心結，在台中民進黨最團結，林佳龍在台中市10年磨一劍，他都有幫忙磨，如第一次選市長時，擔任林的競選總幹事，林選連任時，他表明不跟林競爭，甚至擔任競選主委，兩人一起合作，在中央與地方聯手爭取市政預算，無役不與。

    蔡其昌表示，林佳龍對大台中的規劃，是數一數二，相當有魄力，他今天再次跟林佳龍請益，盧秀燕4年任內無法承擔市政，讓台中市發展停滯，甚至倒退，可惜在市政建設的這一場接力賽，中間掉棒，他現在要接起來，若當選，將會用跑百米方式來跑、來努力。

    蔡其昌更強調，他不是一個意識形態很強的人，林佳龍好的政策他會延續，即使是盧秀燕、甚至是胡志強時代，好的政策他都會延續，因為一切都是為了台中市民。

    蔡其昌拜會林佳龍，並送上象徵蔡其昌名字的「菜頭、奇異果及蔥、蒜」。（記者蘇金鳳攝）

    蔡其昌拜會林佳龍，並送上象徵蔡其昌名字的「菜頭、奇異果及蔥、蒜」。（記者蘇金鳳攝）

    蔡其昌拜會林佳龍。（記者蘇金鳳攝）

    蔡其昌拜會林佳龍。（記者蘇金鳳攝）

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