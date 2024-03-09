參加網路揪團挑戰高島縱走 61歲山友拍照不慎跌落200公尺深溪溝喪命

周姓山友挑戰新竹縣尖石鄉的高島縱走不幸摔落中島田山的深谷中，被救難人員找到時已經不幸死亡。（竹縣府消防局提供）

2024/03/09 14:06

〔記者黃美珠／新竹報導〕61歲周姓山友參與網路揪團，昨天與多人到新竹縣尖石鄉高台山、島田山縱走，途中拍照時不慎墜落陡坡約200公尺深乾溪溝，警消獲報搜救，發現周男時已明顯身亡。

新竹縣政府消防局昨天早上11點50分獲報後，立即派員上山搜救，下午4點06分抵達現場，卻因地形陡峭，搜救人員架設繩下切搜救，直到約1小時後才發現周男，但其因傷勢過重已明顯死亡。

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縣府消防局第2大隊表示，周男滑落的位置在深谷，周圍地形陡峭，不僅深達200公尺，地形上也很挑戰，必須另選其他路線下切，再以拖拉方式搬運出去。

昨天下午山區氣溫逐漸趨寒，搜救人員歷經5個多小時、在攝氏10度以下的低溫努力把周男遺體送出山區，16名消防人員直到昨天深夜10點47分才終於將其搬運回到登山口交由警方處理。

消防局會同警方調查發現，周男這趟是隻身在網路上報名參團挑戰高島縱走，同行還有3男1女，彼此互不認識。

小島田上攀中島田時有一段路是幾近90度的垂直山壁，山友只能抓著樹根，踩踏在樹葉、松針等堆疊而成的平面往上攀爬。救護人員說，周男就是在這路段疑似為了拍下這段路況的艱辛而不幸摔落。

縣府消防局呼籲民眾，不要小看台灣的中級山區潛在的危險，僅憑網路上看到網友分享山上的美照就貿然揪團上山。特別是團員之間彼此多為陌生，彼此熟悉度、信任度、以及各別登山能力差異等問題，很容易在出事後無法獲得立即性的救助等，複雜的責任歸屬問題最後也只能訴諸法律解決。

也熱衷登山的新竹縣議員甄克堅說，那羅部落的高台山到島田小、中、大山海拔都在1500到1800公尺之間的山頭形成1個P型的「高島縱走」。由於攀登路線全程都在海拔1000公尺以上的稜線，猶如漫步在雲端，來回最多7、8個小時，好似「天上」、「人間」單日就能暢遊而爆紅，成為尖石另一處的人氣登高秘境。

攀爬的路徑有的是土石路面，局部出現由層層積累的松針落葉化身的超Q彈「彈簧床」；有的則是幾近90度、必須手腳並用才能攀爬通過的岩稜，還有更多路段的路面根本就任憑大大小小樹根所組成，其中中島田山上攀大島田山路段最為險峻，除了要步步為營更是要全程小心。

也因路線全程都在海拔1000公尺以上的稜線，霧氣繚繞，途中的杜鵑老林或經大島田山下切腰繞道路很容易讓人迷途。

周姓山友挑戰新竹縣尖石鄉的高島縱走，不幸摔落中島田山的深谷中喪命，警消人員將其遺體搬運離開現場。（竹縣府消防局提供）

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