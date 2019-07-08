警官登山拍照失足受傷求救昨搜救不到 今2度上山救援

2019-07-08 08:57

〔記者吳昇儒／新北報導〕基隆市警察局某分局簡姓組長昨日上午與友人一同前往位於新北市瑞芳區的半屏瀑布時，因拍照不慎失足受傷。新北市消防局下午2時35分接獲報案後，立刻上山搜救，但因地形狀況不佳，只有聽到簡組長的求救聲，昨晚搶救到凌晨0時才返隊稍作休憩，今日一早搜救人員整隊再出發，將下切溪谷救人，預計中午將患者救出。

據悉，簡姓傷者昨日上午11時許，與友人進到半屏瀑布欣賞美景時，拿出手機拍照，卻一個不小心摔傷腳。同行友人見山區沒有訊號可以求援，先將傷者安排在安全的地方，再步行出來求援，走到外面時已經是下午2點35分。

新北市消防局接獲警局轉報指出，立刻派遣搜救人員前往搶救，依照簡組長同行友人指出的位置，進入搜救，但因該處地形崎嶇加上天色昏暗，雖然有聽到傷者聲音，卻無法確切鎖定位置，為了傷者安全起見，確認他無生命危險且無大礙後，決定在今日上午6時許，光線充足時再整隊進入救人，較為安全。

新北市消防局上午派出1大隊1中隊4分隊進入山區救人，預計將於今日中午，把人員救出。

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