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    蔡總統提深化台美關係3大施政目標

    蔡英文總統接見「北美洲台灣商會聯合總會回國訪問團」並與大家合影。（圖為總統府提供）

    蔡英文總統接見「北美洲台灣商會聯合總會回國訪問團」並與大家合影。（圖為總統府提供）

    2022/04/29 12:46

    〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天上午接見「北美洲台灣商會聯合總會回國訪問團」時指出，擴大來台投資、促進商機交流及擴展國際市場、深化台美關係是未來三大施政目標，期望借重台商的力量和支持，攜手努力讓台灣和北美洲關係更深化、更緊密，也讓台灣的產業朝國際市場大步邁進。

    蔡總統致詞表示，在疫情之下，大家回到台灣都要配合防疫，進行居家檢疫和自主健康管理，但依然特別組團回國訪問，展現對故鄉台灣的關心和熱愛。她要再次向大家表達最誠摯的歡迎，也感謝大家長期在北美洲、在國際上為台灣發聲，做國民外交。

    總統提到，尤其在上個月，張聖儀總會長率團到美國國會，進行「叩門之旅」，拜會多位議員，爭取洽簽「台美雙邊貿易協定」（BTA），並呼籲美國國會支持台灣加入WHO和CPTPP。我們也看到，就在這幾天，美國眾議院以壓倒性票數通過法案，要求美國國務卿擬定策略，協助台灣重獲世衛觀察員的地位。她要再次感謝張總會長和台商領袖，大家積極運用人脈和資源，協助台灣的國際參與，加速國內產業的全球布局。

    蔡統指出，接下來我們還有三大施政目標，需要繼續借重大家的力量和支持。第一，擴大來台投資。現在全球進入後疫情時代，面對國際供應鏈重組，政府已經在今年一月，宣布「投資台灣三大方案」，將延長三年，總計新增貸款達4300億元，希望可以帶動9000億元的投資。我們非常歡迎大家回來投資，一起為台灣創造更多的繁榮。

    第二，促進商機交流、擴展國際市場。台灣擁有領先的高科技及半導體產業，台商朋友們長年旅居海外，熟悉當地的市場運作、法規規範，以及相關資源。未來，還要請大家繼續協助，促進台美之間的人才、產業和技術鏈結，提升國內產業的競爭力，開拓國際市場的新商機。

    總統說，第三，她要請大家繼續發揮影響力，協助深化台美關係。這幾年來，有越來越多美國國會議員和閣員來台訪問，展現出美國對民主台灣的強勁支持。在台美關係上，能創造出這麼好的成績，大家都是重要的推手，未來也要請大家繼續發揮影響力，繼續當台灣和美國政府、國會及企業之間的橋梁，加強台美各領域的合作交流。

    最後，總統希望和大家一起攜手努力，一起讓台灣和北美洲關係更深化、更緊密；也讓台灣的產業，朝國際市場大步邁進。

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