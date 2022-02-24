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    勉勵全國商店傑出店長 蔡英文：政府努力兼顧防疫與經濟

    蔡總統表示，政府會跟大家一起努力，兼顧防疫跟經濟，維持良好的商業環境。（資料照）

    蔡總統表示，政府會跟大家一起努力，兼顧防疫跟經濟，維持良好的商業環境。（資料照）

    2022/02/24 12:56

    〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今（24日）上午接見「第24屆全國商店傑出店長」，感謝得獎人在防疫及振興上的努力，讓去年零售業營業額達到近4兆元，實體零售業的「網路銷售額」也成長36％，政府會跟大家一起努力，兼顧防疫跟經濟，維持良好的商業環境。

    總統表示，很高興跟傑出店長見面，相信大家都是身經百戰，並且投入扎實的專業和熱情，才能獲得這項「連鎖業奧斯卡獎」。

    蔡英文說，她除了表達恭喜，也要感謝「台灣連鎖暨加盟協會」每一年積極選拔人才，讓第一線的人才培育被重視，並且讓連鎖加盟產業的服務品質不斷提升。

    總統提到，台灣去年經歷疫情的艱困考驗，感謝店長們在第一線對防疫的支持，疫情才能夠趨緩，民眾的生活也可以維持運作。也因為連鎖加盟業的朋友積極響應振興措施，刺激民間消費，讓我國去年的零售業營業額，衝到將近4兆元。尤其去年12月實體通路的零售業營業額，更創下歷年同月新高紀錄。

    蔡總統指出，在實體零售業「網路銷售額」部分，也成長36％，超越電商產業。這些亮眼的經濟成績，都要歸功大家在防疫及振興上的共同努力。

    她說，台灣今年仍有許多挑戰，政府一定會跟全國商家一起努力，兼顧防疫跟經濟，也會維持良好的商業環境。總統最後再次感謝得獎者們的付出和貢獻，期許未來一年也能繼續團結合作，讓台灣的連鎖加盟產業蓬勃發展，大步向前。

    訪賓一行由台灣連鎖暨加盟協會理事長賴淑芬率領，前來總統府晉見總統。

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