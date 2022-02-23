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    普廷稱明斯克協議失效 邱志偉：提醒台灣勿與虎謀皮

    民進黨立委邱志偉。（資料照）

    民進黨立委邱志偉。（資料照）

    2022/02/23 19:51

    〔記者謝君臨／台北報導〕俄羅斯總統普廷正式宣布，烏克蘭的「明斯克和平協議」已經失效，且呼籲烏克蘭必須正式放棄加入北約，這場危機才能落幕。對此，民進黨立委邱志偉表示，明斯克和平協議的失效，其實也等同於是提醒台灣，若妄想與中國簽訂和平協議，無疑是與虎謀皮，是陷台灣於險境，絕不能搬上檯面討論。

    邱志偉也提醒國民黨，若還誤認九二共識、和平協議是兩岸和平的萬靈丹，那早晚就會看到中國國家主席習近平以片面否定和平協議，並威脅台灣放棄主權，否則就會帶來戰爭危機。

    近日，國安會前秘書長蘇起又在公開場合強調九二共識的重要性，還說民進黨因為自絕九二共識，才會帶來兩岸關係緊張。

    邱志偉回應，九二共識跟和平協議其實都一樣，皆是以期待中國會遵守某種政治承諾作為前提，誤認這種文字或符號會帶給台灣安全，但事實則完全相反，「只會讓台灣成為中國內政的一部分，帶給台灣無窮危機。」

    邱志偉進一步分析，明斯克協議是由烏、俄兩個主權國家簽署的和平協議，甚至還有德國、法國、白俄羅斯作為監督國家。若台灣與中國，達成所謂九二共識的默契，那會由誰當見證？若中國毀約，由誰監督中國？更不用說，不論九二共識或和平協議，中國都只將台灣視為其內政的一部分，絕不會將台灣當作是主權國家看待。

    邱志偉強調，「連主權國家簽訂的條約，有德、法做見證，說撕毀就撕毀了，台灣與中國之間簽訂的任何協定，根本不可能帶來長遠的和平。」

    邱志偉認為，九二共識或和平協議甚至可能會讓台灣，未蒙其利先受其害。因為當兩岸間自認談好的時候，美國、日本就很難再提供台灣安全上的協助，反而造成台灣更大危機，後果不堪設想。

    邱志偉呼籲中國，應先主動強調放棄對台動武，才是兩岸和平的關鍵；而國民黨也應放棄九二共識、和平協議，因為建立在獨裁者善意的任何協議，都不會給予台灣安全。反而應加強國防，回歸台灣人民對自身安全的重視，別再與中國經常聯手恐嚇台灣，讓台灣陷入險境。

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