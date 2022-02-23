是否制裁俄羅斯 中國外交部：反對非法單邊制裁

歐美多國對於俄羅斯祭出制裁，媒體提問中國是否跟進，中國外交部發言人華春瑩今天表示，制裁從來不是解決問題的有效途徑，中方一貫反對任何非法的單邊制裁。（美聯社）

2022/02/23 17:29

〔中央社〕歐美多國對於俄羅斯祭出制裁，媒體提問中國是否跟進，中國外交部發言人華春瑩今天表示，制裁從來不是解決問題的有效途徑，中方一貫反對任何非法的單邊制裁。

中國外交部23日下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，華春瑩在回答媒體提問時，作以上表示。她並警告，美方在處理烏克蘭問題和對俄關係時，不得損害中方和其他方面的正當權益。

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俄羅斯21日承認烏克蘭東部兩個分離地區頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic），並以「維和」為名派軍進駐；22日更宣布與這兩個獨立共和國建交。歐美多國指責俄羅斯侵略烏克蘭，相繼宣布對俄羅斯進行制裁。

華春瑩強調，中國政府的立場是，制裁從來不是解決問題的有效途徑，中方一貫反對任何非法的單邊制裁。

她並將矛頭指向美國說，根據美國財政部數據，在過去20年裡，美國實施的制裁數量比以前成長了10倍，美國上一屆總統任期內實施的制裁高達3800多項，平均每天3次揮舞制裁大棒。

華春瑩聲稱，美國等一些國家的單邊非法制裁已經給相關國家的經濟和民生造成嚴重困難。美方在處理烏克蘭問題和對俄關係時，不得損害中方和其他方面的正當權益。

她又說，在烏克蘭問題上，美方不斷向烏克蘭輸送武器，推高緊張、製造恐慌，甚至渲染戰爭。而中方始終在呼籲各方尊重和重視彼此的合理安全關切，努力透過談判協商解決問題，共同維護地區的和平穩定。

此外，針對外媒提問，中方在烏克蘭問題上的表態立場，與中方一貫奉行的尊重國家主權和領土完整原則相矛盾。華春瑩重申，中方在烏克蘭問題上立場一貫，中方的有關表態符合中方一貫堅持的推動對話協商解決地區熱點問題的立場。

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