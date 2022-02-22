對俄不利不發！ 中國官媒洩處理烏俄衝突準則 被酸跪舔俄爹

俄羅斯總統普廷（左）本月4日於北京會晤中國國家主席習近平（右）。（美聯社檔案照）

2022/02/22 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯緊張情勢升高，親俄的中國也被外媒認為將會支援俄羅斯，現居美國的中國作家方舟子則貼出中國官媒《新京報》旗下國際頻道《世面》的微博貼文，內容提及「對俄不利、親西方的不發」，疑不慎將上級指令當文稿發布，遭網友狂酸「跪舔俄爹」、「龜兒子不敢忘記親俄爹」。

方舟子今在推特PO出《世面》官方微博的內容：「即刻起，烏克蘭相關發微博。都用世面首發，大號再發，推世面，對俄不利、親西方的不發。首發前給我看文案。」還強調要對網友評論進行「精選控制」，只能釋放出「合適的評論」，提醒每則新聞至少要盯2天，「要求誰發布誰負責」。

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該內容疑是《世面》小編不慎將上級指令當文稿發布到微博，讓方舟子忍不住諷刺，《新京報》竟然是對俄羅斯不利的消息就不發，「真把自己當成俄國官媒」。網友見狀也狂酸「這麼跪舔俄爹嗎？」、「龜兒子不敢忘記親俄爹」、「如果叫的不賣力，這麼對得起黃俄孝子，這個稱號呢？」、「本來也就是俄羅斯扶植的傀儡國家，當然不敢對宗主國不利了」。

經查，目前《世面》官方微博已經看不到該則內容，最新發文則停留在2月14日。

方舟子貼出中國官媒《新京報》旗下國際頻道《世面》的微博貼文，內容提及「對俄不利、親西方的不發」，疑不慎將上級指令當文稿發布，遭網友狂酸「跪舔俄爹」、「龜兒子不敢忘記親俄爹」。（圖取自推特）

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